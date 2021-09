Macri: "Comienza a definirse qué tipo de país queremos"

El ex presidente Mauricio Macri votó en la Escuela número 16 "Wenceslao Posse" en el barrio porteño de Palermo y además de convocar a la ciudadanía a votar dijo que "este domingo comienza a definirse qué tipo de país queremos y con qué libertades vamos a vivir".



Pasadas las 9:00, el referente del Pro llegó a la escuela con facturas para las autoridades de mesa y para los y las periodistas que cubren los comicios y dijo que está "es una elección muy importante" y le pidió a los fiscales de mesa que si "se comprometieron a fiscalizar fiscalicen" y que "están todos los protocolos en marcha" y todo "es muy seguro".



"Este domingo comienza a definirse qué tipo de país queremos, en qué sociedad vamos a vivir, con que libertades vamos a vivir", dijo el ex presidente tras haber emitido su voto.



Al ser consultado sobre el significado de esta elección, sostuvo: "Esta elección significa que realmente estemos unidos para defender la república".



Macri además dijo: "Realmente vemos que tenemos muy buenos candidatos en todo el país, que van a hacer elecciones internas y que desde el lunes estaremos todos juntos".



Y manifestó: "Participé de todo lo que pude, como buen militante que sigo siendo y comprometido con todos los argentinos en todos los lugares donde me pidieron, traté de ir a la mayor cantidad posible".