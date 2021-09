Elecciones con protocolo: lo que hay que saber para votar este domingo

El ingreso a las escuela

El momento del voto



Cuando se vote el domingo estará en vigencia el Protocolo Sanitario de Prevención Covid-19 que dispuso la Cámara Nacional Electoral. Las autoridades precisaron que el objetivo es “minimizar la posibilidad de transmisión” de la enfermedad “durante el desarrollo de los comicios nacionales”.“En caso de que un distrito o zona geográfica específica y determinada presente una situación epidemiológica diferenciada, la CNE podrá considerar la adopción de medidas de prevención diferenciadas o suspender la aplicación de las medidas de prevención”. Quienes voten en las sedes diplomáticas y consulares del exterior tendrán “un protocolo específico, considerando la situación epidemiológica de cada país”.Las medidas dispuestas se tomaron de acuerdo a “las recomendaciones sanitarias vigentes, por la Justicia Nacional Electoral con la asistencia del Ministerio del Interior”. El protocolo fue aprobado por el ministerio de Salud.En principio, “se procurará reducir la cantidad de mesas por establecimiento de votación y aumentar la cantidad de establecimientos de votación habilitados, a fin de reducir la cantidad de personas por establecimiento y evitar la aglomeración de electores”. De ser posible, se privilegiará la instalación de mesas de votación en la planta baja de los establecimientos y en lugares ventilados. También se priorizará a lugares de votación con espacios abiertos o semi abiertos techados para la instalación de las mesas de votación. Además, se utilizarán cuartos oscuros móviles en espacios abiertos o semi abiertos., salvo en casos de fuerza mayor. En la medida en que la infraestructura del establecimiento lo permita, se definirá un lugar de ingreso y otro de egreso independientes entre sí. Habrá señalización que oriente a las personas sobre la circulación unidireccional de entrada y salida, la disposición de las mesas electorales y las filas de espera, para facilitar el cumplimiento del distanciamiento de dos metros entre las personas.Las personas deberán ingresar evitando la aglomeración y respetando la distancia de dos metros. Para no exceder el aforo, se podrá organizar una fila fuera del establecimiento para que los electores esperen su turno para ingresar.Si a la hora del cierre de los comicios, a las 18, hubiera una fila de votantes fuera del establecimiento, el delegado judicial les entregará un número para certificar que a esa hora estaban para votar y se les permitirá el ingreso a posteriori.La sanidadEn cuanto a la sanidad en los lugares de votación, habrá alertas visuales con información sobre las pautas para prevenir el contagio de coronavirus. Se ventilará regularmente los ambientes cerrados (al menos 15 minutos cada dos horas, para permitir el recambio de aire, dependiendo de la infraestructura de los distintos establecimientos de votación).que ordene el ingreso de los votantes, y constate el uso de tapabocas y de sanitizante para las manos. Esto se suma a que habrá limpieza y desinfección de superficies, picaportes, cuartos oscuros, pisos y baños del establecimiento de votación antes, durante y al finalizar la jornada electoral.A la hora de votar, se establecerá un. Esa franja se extenderá por dos horas y el horario de inicio se establecerá a partir del horario en el que presumiblemente las mesas de votación ya se encuentren habilitadas, a fin de que no exista la posibilidad de que los electores que integran grupos de riesgo sean designados como autoridades de mesa. Durante esas dos horas, no se impedirá el voto de los restantes electores, pero deberán ceder su turno a quienes tienen prioridad por integrar los grupos de riesgo.Se recomienda, dentro de las posibilidades, ir a votar por medios propios, para evitar aglomeración en el transporte público. Los votantes deben utilizar el tapaboca y guardar el distanciamiento, la higiene de manos y la respiratoria durante toda su estadía en el establecimiento de votación.En cada mesa habrá, junto con los materiales electorales, un kit sanitario compuesto por cuatro barbijos y una solución sanitizante. Las autoridades de mesa y los fiscales que actúen en las mesas de votación deberán utilizar tapabocas todo el tiempo y respetar las pautas de higiene de manos y respiratoria. Cada integrante de la mesa tendrá una lapicera y no la deberá compartir.Antes de proceder al armado de la mesa y el cuarto oscuro, las autoridades de mesa deberán extraer en primer lugar el kit sanitario y desinfectar la mesa receptora de votos y las superficies que vayan a usarse para ordenar las boletas.A la hora de votar, yy lo apoye en la mesa en el lugar indicado al efecto, de donde lo retirará junto con la constancia de votación, al terminar de votar. Las autoridades podrán solicitarle al votante que se quite un momento el barbijo para corroborar su identidad.Antes de ingresar al cuarto oscuro, a cada votante le serán desinfectadas las manos con la solución sanitizante provista en el kit sanitario. El elector deberá tomar un sobre a indicación de la autoridad de mesa que debe evitar, en lo posible, entregárselo en la mano. Los sobres no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los fiscales que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos evitando tocarlos con sus dedos. Además,

; caso contrario, se les dará una lapicera sanitizada, que deberá volver a limpiarse después de su uso. La constancia de emisión del sufragio no será entregada en mano al elector. La autoridad de mesa la dejará sobre la mesa de donde será recogida por el elector.Se recomendará que el control de las boletas se circunscriba a la corroboración de que las boletas que están en el cuarto oscuro son las oficiales y de que efectivamente hay boletas de la fuerza política en cuestión. Se debe evitar que los fiscales manipulen los mazos de boletas más allá de lo estrictamente necesario. Se aconseja el lavado frecuente de manos.(al menos 15 minutos cada dos horas), sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas para permitir el recambio de aire. Si el clima lo permite, se recomienda aumentar la frecuencia o que la misma sea permanente.La CNE establecerá una cantidad máxima sugerida de mesas por local de votación. Esa previsión implicará un significativo aumento en la cantidad de establecimientos a utilizar. Por ese motivo la justicia nacional electoral requirió al Correo Oficial el relevamiento de las condiciones edilicias de los establecimientos adicionales indicados, publicó Página 12.