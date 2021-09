Falleció ex senador provincial Eduardo Taleb: tenía 56 años

Falleció el músico, profesor y ex senador provincial Eduardo Taleb. El dirigente peronista, que había también sido concejal de Federal en el periodo 2003-2007, estaba radicado en la ciudad de Paraná, de donde era oriundo. La enfermedad que lo afectaba había agravado su estado de salud en los últimos días, llevándolo a la terapia intensiva. Murió en la tarde de este viernes cuando era trasladado a Buenos Aires.Eduardo Taleb, de 56 años, nació en Paraná, fue profesor de Geografía y de Formación Ética y Ciudadana, estudios que cursó en el Instituto del Profesorado en Paraná. Comenzó a trabajar en 1988 en las escuelas públicas de Federal. En 1997 accedió al cargo de vicerector de la escuela secundaria José Manuel Estrada, cargo que ostentó durante ocho años.Fue concejal de la ciudad de Federal por el Partido Justicialista (2003-2007), donde presidió el bloque del PJ.Luego fue Senador provincial del 2011 al 2015.Taleb tocaba el bajo y se destacó durante 20 años en la banda musical paranaense “Crazy” (1988-2008), que ejecuta los ritmos “Blues” y “Rock and Roll”. Tocó con Manuel Wirtz cuando hizo una gira en Entre Ríos, y fueron teloneros de Pappo, Jaf, Javier Calamaro y Botafogo, artista con el cual la banda que integrara grabará un disco.Últimamente se había dedicado a la fotografía y había compartido muchas fotos de la ciudad con PHM.Eduardo tenía problemas de pulmones de vieja data y una neumonía complicó su estado de salud, por lo que se encontraba grave desde hacía unos días. El viernes fue derivado de urgencia al Favaloro pero lamentablemente su cuerpo no resistió y falleció en el viaje, reportó