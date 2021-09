Ferraresi a favor de que cada jurisdicción legisle en materia de alquileres

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, afirmó que el Gobierno no analiza ningún proyecto para una eventual modificación de la Ley de Alquileres, que a su juicio, de ser necesaria deberá resolverla cada jurisdicción de acuerdo con sus características y necesidades.



"No hay un proyecto para modificar (la Ley de Alquileres) en el Congreso, hay un trabajo en común con la Asociación de Inquilinos, pero creemos que cada legislación local debe resolver sus problemas, por lo tanto en la Ciudad es un tema de la Legislatura Porteña", señaló Ferraresi en declaraciones a Radio Con Vos.



El ministro recordó que esa ley "se aprobó y se reguló el año pasado, con participación de los inquilinos y tiene cosas buenas. Argentina es heterogénea y es complicado generar leyes que regulen todo el mercado. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires expulsa, tiene 400.000 habitantes menos que en 1949, y la política de viviendas que realiza es para la clase alta".



En este sentido, recordó que "el Gobierno de Mauricio Macri recibió terrenos del Estado para construir 25.000 viviendas y no construyó ninguna; generó negocios inmobiliarios para las grandes clases sociales".



"Nosotros entregamos créditos para la construcción de viviendas, lo hicimos personalmente y no con bancos hipotecarios; entregamos 35 créditos en CABA y ninguno se quedó a vivir en la Ciudad", puntualizó Ferraresi.



Por otro lado, el ministro se opuso a la generación de un impuesto por viviendas ociosas: "No estamos de acuerdo desde el Gobierno nacional porque los impuestos deben ser locales y cada jurisdicción debe resolverlo; es complicado generalizar".



El funcionario recordó que la Ley de Alquileres contempla una etapa de mediación previa al desalojo y sin embargo se termina convirtiendo en "inaplicable porque 11 provincias" carecen de esa instancia previa,



Respecto de los proyectos del Gobierno nacional en materia de viviendas, señaló que ya se entregaron "más de 20.000, estamos otorgando 30.000 créditos a tasa 0, y generaremos 274.000 soluciones habitacionales en estos cuatro años de gobierno de Alberto Fernández. Además, plantearemos la construcción de 75.000 viviendas a partir de 2024".



Ferraresi también opinó sobre la necesidad de avanzar en la compra de tierras, a partir de las características de cada jurisdicción, que determinará lo que se hace en materia de desarrollo de viviendas.



"Cada jurisdicción determina lo que hace con respecto al suelo, trabajamos con las provincias generando mecanismos entre el Estado y los privados; hemos comprado tierras desde la página del Correo Central donde argentinos ofertan y compran tierras", indicó.



Para Ferraresi, el objetivo es "generar suelo urbano de calidad, con gobiernos que determinen el crecimiento y la planificación. Argentina crece 20% cada 20 años y hoy tenemos una demanda de más de 2.500.000 viviendas".