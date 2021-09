“El disparo podría haber sido para cualquiera”, dijo diputado baleado

El diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias, baleado el pasado 26 de agosto durante un acto político en Tapebicuá sostuvo en C5N que "el disparo podría haber sido para cualquiera de los que estábamos en el escenario y entre el público".Además, señaló que su "estado de salud es muy bueno". "Mi recuperación ha sido muy rápida y casi casi que estoy haciendo vida normal", dijo.

Respecto al estado de la investigación judicial, el legislador señaló que "es muy prematuro aún poder expresar que ha pasado aquí. No lo sabemos aún y debemos ser respetosos de la investigación de la Justicia", puntualizó.Arias indicó que "está muy conforme con el trabajo que está haciendo la fiscalía", pese a que los primeros días hubo algunas irregularidades. "Hubo algunas investigaciones -según mi abogado- un poco direccionadas por parte de la policía provincial, pero eso se corrigió con nuestro ingreso como querellantes en la causa", explicó."Ahora hay una mancomunión de fuerzas entre las federales, las provinciales y todo comandado desde la fiscalía. Yo estoy tranquilo, conforme con lo que se está haciendo y creo que no hay que acelerarse para encontrar a un culpable, sino esperar a que esto se dilucide", agregó.Arias, oriundo de Paso de los Libres, resultó víctima de un ataque la noche del 26 de agosto, cuando fue baleado en pleno acto de cierre de campaña en Tapebicuá, acompañando a los candidatos locales del Frente Corrientes de Todos para los comicios que se realizaron el pasado domingo 29.Mientras estaba sentado en el escenario, Arias recibió un balazo en el abdomen, tras lo cual fue llevado al hospital y al día siguiente derivado en avión sanitario al hospital Escuela de la capital provincial, de mayor complejidad, donde permaneció cinco días en terapia intensiva, luego en una sala común y este viernes recibió finalmente el alta médica.La investigación sobre el ataque al legislador provincial del Frente de Todos continúa, aunque hasta el momento no se registraron detenciones en el marco de la causa.