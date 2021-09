Galimberti:"No todos los dirigentes somos lo mismo, queremos cambiar Entre Ríos"

Schneider

Galimberti

"Entre Ríos Cambia", la lista 502B de Juntos por el Cambio, hizo su cierre de campaña en Club Echagüe de Paraná. Está encabezada por el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, Mariana Salinas, y el intendente de Crespo, Darío Schneider.Al respecto, el precandidatodijo que “nos propusimos fortalecer el partido, todo lo que es Cambiemos a nivel provincial. Creo que lo estamos logrando. Esa decisión que tomamos fue la correcta, por muchas razones. Veíamos que iba a pasar lo que pasa siempre: allá en Puerto Madero, en una oficina, se armaba una lista y la bajaban a la provincia y nosotros teníamos que salir corriendo a juntar votos, fiscales, hacer pasacalles. Dijimos, esta vez no va a ser así”.Aseguró que en esta elección “queríamos un resultado diferente y para eso hay que hacer las cosas diferentes. Raúl Alfonsín nos indicó el camino a seguir de la democracia, de la institucionalidad. También nos guía Ricardo Balbín. Recorrimos con Pedro, con Mariana, con los dirigentes, la provincia para llevar esta idea a cada lugar, a cada paraje, para cambiar esta provincia de Entre Ríos”.Se refirió también a lo hecho en sus respectivas gestiones municipales y aseveró que “lo hicimos como sabemos hacerlo, como lo hacemos todos los días en nuestros municipios. Si miran esta lista, muestra una fuerte impronta municipalista. Desde allí hay mucho que podemos aportar para la provincia. Recorrimos, caminamos, nosotros entendemos la política de esa manera. No despreciamos las otras maneras, pero no nos parece que se pueda hacer política desde un canal de Bs As. A la política hay que hacerla acá, caminando, visitando a los vecinos, a la gente que la está pasando mal, prestarle el oído a quienes no tienen voz, poder ser referentes de su reclamo”.“Eso debemos hacer aquellos diputados que nos toque llegar al Congreso, pero sobre todo para ser oposición al gobierno de los Fernández, al gobierno kirchnerista. Estas elecciones a Diputados son muy importantes. Debemos defender las instituciones republicanas, debemos ser oposición, plantarnos. Vamos a ir a ser oposición”, agregó en su discurso.Finalmente, dijo que “como intendentes el mandato que recibimos fue defender los intereses de la gente. No nos equivocamos cuando decidimos dar esa pequeña pelea, plantear nuestro criterio y qué necesitaban nuestros vecinos. Seremos oposición como lo venimos siendo desde hace mucho tiempo. Hacemos lo que decimos que vamos a hacer”.Por su parte,, quien encabeza la lista, expresó que “un día, hace mucho tiempo ya, nos pusimos a charlar con algunos intendentes. Veníamos de perder las elecciones en la provincia, las nacionales, nos preocupaba el futuro de nuestro partido, de la provincia, esa debacle constante de la provincia, y que no encuentra piso. Nos preocupaba lo que iba a pasar en nuestro país. La historia luego es conocida. A partir de marzo de 2020 llegó la emergencia sanitaria, las restricciones, el recorte a las libertades y los derechos de las personas, los problemas en salud. Nos encerraron porque había que poner en condiciones los hospitales y a partir de allí los gurises no pudieron ir a la escuela, los tiraron a la virtualidad sin siquiera preguntarse si estaban las condiciones necesarias para estar en igualdad de condiciones. No les importó”.Además, dijo que “nuestro espacio al principio nos quedó chico porque incorporamos a dirigentes de otros partidos, vecinos sin afiliación partidaria, que advierten que era necesario empezar a torcer el rumbo en la provincia. Ese paso que veníamos dando poco a poco se fue intensificando. Venimos por el campeonato, no venimos a buscar los puntos para salvarnos del descenso. Como hemos hecho en muchas localidades, en muchos departamentos, salimos a trabajar esa idea con una vocación de poder para transformar las cosas que están a nuestro alcance y haremos lo mismo en Entre Ríos. Estamos convencidos de que este proyecto llega para quedarse en los próximos 10 años”.“Nosotros en la construcción de este espacio político somos esfuerzo, trabajo, compromiso y convicción. Pensamos traerlo a Entre Ríos”, agregó el precandidato a diputado nacional.Señaló también que “hemos recorrido la provincia, a veces nos tocaron salones que hace rato no se abrían, muchas veces nos sentamos a la sombra de un árbol con pocos, pero poco a poco la fuerza comenzó a crecer. Nosotros tenemos una lista profundamente territorial, difundiendo en toda la provincia algunas de las cosas que queremos hacer no solo en el Congreso, sino pensando más adelante. Creemos que esta provincia debe comenzar a salir del estancamiento. Llevamos un compromiso, somos respuesta a la fuerza de cada uno de los militantes. Se advierte la necesidad de trabajar y al camino lo hacemos entre todos”.“El federalismo, que tiene un arraigo muy importante en la provincia, también tiene su expresión hoy en día. A no confundirse con el fenómeno de la Capital Federal. Para ser entrerriano no solo alcanza con el papelito del Registro Civil, para ser entrerriano hay que vivir como tal, pagando los impuestos, en nuestros lugares y recorriendo y conociendo la idiosincrasia de la provincia”, manifestó en su discurso.Asimismo, expresó que durante la campaña “a muchos de los dirigentes que van a participar de las elecciones los vimos recorrer muy poco la provincia, no sé a quién van a representar. Nosotros proponemos una clara presencia en todo el territorio de la provincia. Estamos seguros de que el domingo va a haber sorpresa en Entre Ríos”.“Ningún país, ninguna provincia se hace grande si los integrantes de la comunidad no toman decisiones. No piensen que todos somos lo mismo, es mentira. Hay dirigentes que estamos fuertemente comprometidos con el proceso de cambio que necesita Entre Ríos. Necesitamos la fuerza de los que están desencantados con el gobierno de turno. Hay que ir a votar, no da lo mismo”, resaltó.“Ofrecemos que vean en nosotros la esperanza de que la provincia, a través de los diputados, permita lograr una Argentina mejor”, finalizó.