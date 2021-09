Juntos por Entre Ríos cerró su campaña en Concordia

La “Lista Juntos” cerró su campaña este jueves por la tarde en Concordia. “Les pido que este domingo vayamos a votar y mostremos nuestra fuerza en las urnas”, solicitó Rogelio Frigerio junto a todos los precandidatos que completan la lista 502 A.“Para los entrerrianos es urgente salir del estancamiento, queremos progresar, salir adelante, estar todos los días un poco mejor para que nuestras familias puedan planificar el futuro”, fustigó Frigerio quien fue el orador principal de una intensa jornada.“Cada paso que dimos juntos en estas elecciones nos mostró que el futuro está en cada entrerriano que se levanta y no se resigna”, aseveró el precandidato en primer término y planteó: “El futuro es con cada entrerriano que nos abrió las puertas de su casa, de su fábrica, de su emprendimiento o la tranquera de su campo. Es con cada uno de ustedes, con los que caminamos juntos por las calles. El futuro es con los que se esfuerzan por salir adelante, trabajando todos los días sin descanso, y mandando a los chicos al colegio con mucho esfuerzo”. “Podemos salir del estancamiento con sentido común, con educación y con trabajo”, sumó Frigerio.En tanto que solicitó a los miles de vecinos que siguieron el acto por redes sociales: “Les pido que este domingo vayamos a votar y mostremos nuestra fuerza en las urnas”. “El domingo 12 de septiembre tenemos que explotar las urnas de votos con toda la confianza y con toda la esperanza. Porque el domingo es el primer paso hacia la construcción de otro futuro para Entre Ríos”, sentenció eufórico Frigerio quien resaltó en reiteradas oportunidades su agradecimiento a la militancia.Cabe destacar que junto a Frigerio estuvieron en el escenario todos los precandidatos que integran la “Lista Juntos 502 A” que participará el domingo de las internas del frente Juntos por Entre Ríos. Ellos son: Marcela Antola, Atilio Benedetti, Nancy Ballejos, Mauricio “Palito” Davico y los precandidatos suplentes Evangelina Müller y Guillermo “Willy” Bernaudo. También acompañaron la jornada intendentes, legisladores provinciales y nacionales, y un buen número de militantes.“Esta campaña empezó desde el primer día con un compromiso que honramos hasta hoy, el compromiso por una campaña limpia. Nos comprometimos y cumplimos. No solo no repartimos folletos de papel y respetamos el orden y el espacio público para respetar el medio ambiente. Tampoco hemos agraviado ni mencionado al resto de los precandidatos en ninguna forma posible. Nos dedicamos a escuchar a los entrerrianos y en base a eso a pensar propuestas que ayuden a solucionar los problemas que los afectan todos los días”, recordó Frigerio y de modo empírico agregó: “A los agravios de otros nosotros respondimos con propuestas concretas. Gracias a ustedes por no engancharse en peleas”.“Hoy estamos en Concordia y no podemos escaparle a la realidad: para nosotros no es admisible que en una provincia con el potencial humano y productivo que tiene Entre Ríos tengamos la segunda ciudad más pobre del país”, lanzó.Y profundizó: “Es importante que no escondamos la realidad, que seamos honestos entre nosotros, entre todos los que queremos salir adelante con nuestras familias, trabajando y esforzándonos todos los días”. “Estamos en esta situación porque el kirchnerismo hace rato que dejó de escuchar las necesidades reales de los argentinos y entrerrianos, por anteponer la ideología por sobre el sentido común. Es hora de decirle basta a esta forma de vivir, basta”, cuestionó.“El kirchnerismo piensa que por no hablar de los problemas desaparecen o no existen. La droga está en la calle y cada día que pasa tenemos más jóvenes rehenes de la droga. Basta de droga en las calles, basta de delincuentes que no pagan por sus crímenes”, manifestó y resaltó la tarea del ex jefe de la Policía Federal Néstor Roncaglia en el asesoramiento para luchar contra el narcotráfico.El primer orador de la jornada fue el precandidato en tercer lugar, Atilio Benedetti quién aseguró que “en la provincia y en el país hay una gran angustia por el mal manejo de la pandemia, por la incertidumbre económica, por los impuestos que agobian, porque la plata no alcanza para llegar a fin de mes y porque muchos de nuestros hijos están queriendo irse del país debido a que acá no ven futuro, entre otras tantas preocupaciones”.“El país está en riesgo, sabemos de primera mano cuáles son las necesidades de los entrerrianos y también sabemos que el kirchnerismo sigue ansiando ir por todo”, enfatizó.Luego afirmó que en esta instancia “no hay lugar para aventuras personales” e instó a la dirigencia a “tener responsabilidad con el presente y el futuro de Entre Ríos y la Argentina”.Benedetti recordó que la histórica Convencional Nacional de la UCR -que tuvo lugar en 2015 en Gualeguaychú- permitió la construcción de Cambiemos, una gran coalición que logró poner un freno a los proyectos hegemónicos del kirhnerismo y convirtió en intendentes a varios radicales que hoy están orgullosos de sus respectivas gestiones”.Destacó enseguida “que esta propuesta que representamos junto a Rogelio Frigerio y Marcela Antola no es producto de la improvisación, sino de la generosidad de distintos espacios políticos y de la convicción de que hay que sobreponer el bien común por sobre los intereses personales”.“No tengo dudas de que estamos ante un desafío enorme: estamos a la altura de las circunstancias, sabemos que desde Entre Ríos vamos a mantener los tres legisladores y vamos a mandar una señal fuerte contra las políticas kirchneristas que atentan contra nuestras tradiciones y la posibilidad de un país normal”, aseveró.“Este domingo vamos a sentar las bases y los cimientos para empezar a transformar a Entre Ríos desde el 2023”, concluyó.A su turno, Marcela Antola, precandidata en segundo término destacó durante su alocución el rol de la mujer. “Como mujer en la política tengo la responsabilidad de resguardar las conquistas adquiridas por las grandes mujeres que nos precedieron y me comprometo a seguir trabajando por los verdaderos intereses de las mujeres entrerrianas, trabajando codo a codo y llevando al Congreso proyectos concretos”, puntualizó.“Veo tantos jóvenes y estoy muy agradecida por su militancia y porque nos contagian su energía, nos cuentan sus sueños y nos dan la certeza que podemos construir un futuro mejor, con más oportunidades”, aseveró Antola y bregó para que los jóvenes “puedan desarrollarse y aportar toda su sabiduría en nuestro país”.“Queremos llevar la voz de todos los entrerrianos al Congreso, es por eso que contamos con su apoyo, con toda la energía y su fuerza, porque eso es lo que nos impulsa a nosotros a ser mejores políticos”, concluyó.