Velázquez: “Ya aplicamos más de 1.200.000 dosis contra el covid en Entre Ríos”

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, sostuvo que “estamos atravesando una situación de importante baja de casos de coronavirus, pero nos mantenemos atentos. La pandemia no ha pasado”.En declaraciones al programaque se emite por, remarcó que “estamos estudiando mucho el comportamiento de la variante Delta. No podemos afirmar que ha pasado la mayor parte de la preocupación”, aunque “hay una bajante sostenida de casos” en las últimas 14 semanas, “lo cual ha repercutido en nuestros hospitales, lo que nos permite atender cirugías programas que habíamos diferido e ir normalizando las distintas actividades como las comerciales”.La funcionaria alertó que “la variante delta está cerca” porque se encuentra en zonas “con las que interaccionamos mucho, como Córdoba y CABA. Por lo tanto, no sabemos si no está circulando con más fuerza a nivel nacional”.“Nosotros estamos secuenciando casos y no hemos tenido presencia de esta variante en Entre Ríos, lo que no quiere decir que no haya un caso que se pueda dar en las próximas horas o días. A esta variante la vamos a tener, pero esperamos que el impacto en la internación sea menor que con las otras cepas que nos atravesaron en esta segunda ola en mayo y junio”, declaró Velázquez.Sobre la ocupación de camas en Terapia Intensiva, dijo que “está entre 40 y 50 por ciento”, pero “porque pusimos operativas otras cirugías y también por eventos de accidentes”, u otras patologías.“Estamos orientados a completar las segundas dosis y seguimos vacunando a los adolescentes priorizados con factores de riesgo”, manifestó la ministra de Salud y comparó que la vacunación “en agosto equivalió a una campaña antigripal anual en Entre Ríos. Llevamos aplicadas más de 1.200.000 dosis” desde el inicio de la campaña.Sobre la vacunación a adolescentes, señaló que los mismos pueden inscribirse, pero “estamos esperando una decisión nacional porque el grupo de 17 años a nivel nacional es un universo muy importante”. Y señaló que “estamos evaluando la posibilidad de utilizar Pfizer”, para este grupo.