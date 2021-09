Cresto: “Frigerio nunca pensó que la mochila de Macri le iba a pesar tanto”

De cara a las elecciones PASO 2021 de este domingo, el gobernador Gustavo Bordet encabezó este miércoles el cierre de campaña del Frente de Todos que se realizó en el Club Atlético Paraná. Junto al mandatario, estuvieron los candidatos a diputados nacionales Enrique Cresto, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Brenda Ulman y Lucas Larrarte; la vicegobernadora Lauta Stratta y el intendente de Paraná, Adán Bahl.que “poder charlar con el sector de los jóvenes para nosotros es neurálgico porque los estamos empoderando para que puedan transmitir un mensaje de fe y esperanza de que de a poco estamos volviendo a la vida que queremos. Este proyecto político del que somos parte recién está en condiciones de empezar a dar sus frutos, planificar y ejecutar todo lo que teníamos para hacer y la pandemia nos hizo recalcular nuestro objetivo”.Consideró que la lista que representa “tiene entrerrianos comprometidos con la provincia, pero no compromiso de promesa, sino que estamos realizándolo. A mí me toca encabezar la lista y recorremos la provincia, luchamos por los entrerrianos. Viajo a Buenos Aires para luchar y traer recursos para las provincias y para que Entre Ríos sea protagonista de este modelo de país”.Cresto también se refirió a los candidatos opositores, en especial a la lista que encabeza Rogelio Frigerio, y aseguró que “quizás no se le hace una crítica a él, sino a lo que representa. Él vino a Entre Ríos a buscar una banca y nunca pensó que la mochila de Macri le iba a pesar tanto. Los entrerrianos tienen memoria de los últimos cuatro años y lamentablemente él representa eso, quiere ese proyecto de país que hace poco tiempo la gente le dijo `no´. Quieren reflotar eso”.“Nosotros queremos decirle a la gente que somos entrerrianos y queremos este modelo de país, que a toda Entre Ríos llegue el desarrollo, el modelo popular, nacional y profundamente federal”, agregó.El precandidato aseguró que espera la elección “con tranquilidad” y nuevamente usará una cábala para el domingo: salir a correr a las 6 am. “Esperamos que el domingo sea un día en el que se celebre la democracia. Estamos cerca de cumplir 40 años de democracia y esto debe celebrarse en todos los partidos políticos, más allá de las decisiones, de los modelos, pero siempre en el ámbito de la democracia. El pueblo elige. Más participación, más posibilidad de elegir los mejores. En política hay que participar”, finalizó.