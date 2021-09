Miriam Müller: “Reivindicamos los valores de la vida, el trabajo y la libertad"

Miriam Müller, integrante del Partido Nos, movimiento asociado a Javier Milei y precandidata por la lista "EntrerriaNOS por la Vida, el Trabajo y la Libertad", dialogó conde cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.“Soy una mujer que ama profundamente su tierra, a Entre Ríos. Cuando volví, lo hice esperanzada de entregarle a esta provincia algo de que lo recibí. Estudié acá y me formé en varios posgrados en el exterior, me capacité en Buenos Aires, pero cuando tuve que poner mis fuerzas de trabajo y esperanzas, cuando tuve que decidir donde tenían que nacer y criar mis hijos, elegí Entre Ríos”, expresó.Sobre su decisión para ser Diputada, Muller comentó que “estoy cansada que la casta política tome decisiones que nos aletargan el cumplimiento de nuestros sueños a todos los ciudadanos. La vida es corta y se le pasa a uno esperando que estas personas tomen buenas decisiones. Hace 30 años que se toman las mismas medidas y tenemos que dejar de elegir a la gente que no nos sirve”.La precandidata asociada al movimiento liderado por Javier Milei destacó: “Este partido se formó por diferentes personas que buscamos un mismo objetivo. Somos próvida, somos patriotas. La patria está necesitando que le pongamos amor y sentimiento que en este momento está faltando”. A su vez, agregó que “nos unen los mismos valores, la defensa de la vida y el amor a la patria. Hacemos política desde lo valores”.“Quiero devolverle a mi propia gente todas las cosas que yo recibí a lo largo de toda mi vida. Es la oportunidad de hacer las cosas que realmente está necesitando la entrerriania. Parece increíble, pero los valores que nosotros reivindicamos son la vida, el trabajo y la libertad”, apuntó.Al ser consultada de porqué los entrerrianos deben votarla, Muller, destacó que “vivo los problemas de cada uno de los ciudadanos de la provincia. Me levanto temprano, trabajo, trato de sacar a mis hijos adelante, soy mamá sola. Soy abogada y yo sé lo que vive cada madre entrerriana y lo que es ser profesional en esta provincia. Creo que no hay nada mejor que votar a una persona en la cual te ves reflejada. Se puede construir otra provincia desde otro lado”.