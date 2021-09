Entidades rurales piden “un INTA independiente”

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, la Sociedad Rural Argentina - Distrito Entre Ríos, la Federación Entrerriana de Cooperativas y el Consejo Empresario de Entre Ríos pidieron un INTA “independiente de criterio y pensamiento”.



En ese sentido, manifestaron que “nuestra posición no es personalizar una determinada participación en el Consejo de la Dirección del Centro Regional del INTA Entre Ríos. Consideramos que la injerencia gubernamental, cualquiera sea su origen, desdibuja la independencia que debe tener una entidad tecnológica dedicada a mejorar la producción agraria”.



“Un representante estatal en la conducción, no podría mantener una conducta que no coincida con la de sus mandantes, es decir con el gobierno de turno. Y ello, en la experiencia de nuestro país, no significa lo mejor para el área agro industrial”, indicaron.



Recordemos que “existen iniciativas en el pasado reciente que buscan expropiar tierras a diversas experimentales del INTA (Salta, Catamarca, etc.) como así también proyectos que pretenden restar sus voces independientes. Es por ello que las entidades firmantes, miembros del Consejo Regional INTA Entre Ríos, no estamos de acuerdo que ocupe la vicepresidencia un representante del gobierno provincial”.