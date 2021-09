“Hay una decisión tomada, que es cortar vínculos con el delito”, dijo Perotti

Vale recordar que en las últimas dos semanas hubo 17 asesinatos en el departamento Rosario y eso, más de uno por día, excede bastante la media anual. La acumulación de hechos no se dio como una constante sino en dos series: entre el 25 de agosto y el 1º de septiembre hubo once hechos y los últimos seis tuvieron la particularidad de haberse registrado en menos de 24 horas.



En este marco, este miércoles por la mañana se desarrollaron una serie de encuentros en la sede local de Gobernación vinculados a la ola de crímenes registrados en los últimos días en la región. Lideradas por el gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad Jorge Lagna, con la participación del intendente Pablo Javkin, hubo reuniones con representantes de diferentes fuerzas de seguridad. De Nación participó el subsecretario de Intervención federal Luis Morales, además de los cuatro jefes de fuerzas federales, el jefe y el subjefe de la policía santafesina, el jefe de la policía de Rosario y también el de la ciudad de Santa Fe, además de representantes de grupos de elite de fuerzas de seguridad.



Luego de las reuniones se realizó una conferencia de prensa en la que el gobernador Perotti fue contundente al criticar al gobierno anterior. "Hay una decisión tomada, que es cortar los vínculos con el delito. Situación que claramente no pasaba y nos lleva a que haya un cambio profundo que no creemos que en lo diario tenga la dimensión que deseamos", indicó el gobernador. "Esta es una bola de nieve que fue creciendo y nosotros tomamos la decisión de empezar a achicarla", agregó.



En su diagnóstico Perotti vinculó el crecimiento del poder de fuego y logística de las organizaciones criminales a la forma en la que los gobiernos provinciales anteriores gestionaron la seguridad pública. "El haber mirado tantos años para otro lado permitió que algunas bandas se hayan convertido en organizaciones criminales. Esto es lo que enfrentamos y no lo ocultamos. No barremos debajo de la alfombra. Barrer debajo de la alfombra durante tantos años llevó a que tengamos organizaciones criminales con este nivel de organización", analizó el gobernador. En ese sentido remarcó que en los distintos juicios a las dos bandas más reconocidas, Los Monos y la liderada por Alvarado, hubo integrantes de fuerzas de seguridad condenados. Qué dijo la Ministra Frederic Por su parte, la ministra de Seguridad nacional Sabina Frederic consideró que en Rosario hay una "situación grave" con respecto a la ola de violencia y homicidios afirmó este miércoles que no mandará más agentes federales tras el envío de 160 uniformados esta semana. Argumentó que los "recursos humanos son escasos" y agregó que en la Ciudad de Buenos Aires subió un "22 por ciento la tasa de homicidios en 2020", un porcentaje superior al que aumentó en Santa Fe.



Sobre la situación de Rosario, Frederic sostuvo en Radio 10 que "realmente es una situación grave y que se ha agravado en los últimos días". Añadió que durante la gestión de Alberto Fernández "se duplicó la cantidad de fuerzas federales que había" en Santa Fe, y subrayó que la mayor parte de los uniformados están en esta ciudad.



Consultada sobre el posible envío de más agentes, dijo: "Más que hacer crecer la cantidad de efectivos, que son cuatro mil prestando colaboración en la calle, estamos trabajando para mejorar el despliegue. O sea, optimizar los recursos humanos, que son escasos".



En sintonía con Frederic, Luis Morales, subsecretario de intervención Federal del Ministerio de Seguridad nacional, señaló que pretenden "aumentar la efectividad en los operativos".



Morales indicó que ya están operativos los 160 agentes federales que llegaron a Rosario y remarcó que este miércoles "se readiagramaron los operativos tanto en el centro como en intervenciones que se van a hacer en los barrios".



La llegada de más fuerzas federales se había decidido hace aproximadamente una semana, pero los seis homicidios ocurridos entre el lunes y el martes pasado aceleraron el proceso de arribo.