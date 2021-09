Confirmaron en qué escuelas no habrá clases el próximo lunes en Entre Ríos

La directora Departamental de Escuelas de Paraná, Adela Ramírez, informó aque el Consejo General de Educación estableció medidas preventivas de cara a los comicios que se desarrollarán el próximo domingo. En ese marco, confirmó a este medio que “el lunes no habrá actividades en ninguno de los turnos de los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades en los que se vota el domingo”.Y amplió: “En los edificios en los que se vota el domingo, el lunes no habrá actividades, por lo que el martes se retomarán las clases. En los establecimientos en que no se vota, el lunes tendrán las actividades presenciales de manera normal”.Por otra parte, al referirse al contexto sanitario, manifestó que “se establecieron recomendaciones a tener en cuenta” para el acto eleccionario. Destacó que las actividades relacionadas con el mismo en las escuelas ya comenzaron con “la prueba de conectividad” y que luego, anterior a la elección “se realiza la recepción del material”.En tanto, el domingo se debe seguir el protocolo sanitario. “Las autoridades de las escuelas están abocadas a la realización del comicio. Son responsables del patrimonio escolar. En este contexto, la disposición de las mesas deben ser con distanciamientos, en espacios donde haya ventilación. Se debe tener en cuenta que el ingreso y egreso a los edificios sea para garantizar la distancia. Esperemos que el clima permita estar al aire libre”.