Paro de AJER: “Ley de enganche garantiza la independencia del Poder Judicial”

Paraná Judiciales inician este miércoles un nuevo paro de 48 horas

La Asociación Judicial de Entre Ríos inició este miércoles un paro de 48 horas, decidido en el último Plenario provincial, ya que hasta el momento no hubo ningún acercamiento de parte del Ejecutivo para buscar una solución al conflicto en el marco de la aplicación de la ley de enganche.el secretario general de AJER, Mario Brnusak.Para Brnusak, el decreto provincial que puso en vigencia la ley de Emergencia durante la pandemia por coronavirus “vulnera” la plena vigencia de la ley de enganche. “Tratamos de que haya un compromiso de respeto irrestricto a la ley de enganche porque garantiza la independencia del Poder Judicial para no tener que pelear los aumentos con el Ejecutivo”, apuntó el sindicalista.Y en ese sentido explicó que el compromiso del gobierno provincial fue el de “equiparar los porcentajes; no los retroactivos”.Según detalló, “la Corte otorgó un 10% de aumento en octubre, otro 10% en noviembre y un 7,5% en diciembre; y este año fueron dos aumentos de 10% a partir de marzo y un 9% a partir de junio”.“Si a esos porcentajes los sumamos y les restamos los otorgados por la Provincia, que fueron un 15% en febrero, un 8% en mayo y un 8% en julio por decreto; de facto, ese decreto deroga la ley de enganche”, remarcó al insistir que desde A AJER se reclama “la diferencia de porcentajes” de aumento salarial.“El porcentaje de acatamiento al paro es muy alto, lo que demuestra el descontento de los trabajadores, sobre todo con respecto al tema salarial, y lo que tiene que ver con la población joven porque hubo un gran recambio generacional en Tribunales; los empleados jóvenes, al no tener antigüedad, perciben sueldos por debajo de la canasta básica alimentaria”, señaló la secretaria adjunta, Mabel Pedrero.“El Colegio de Abogados también está envuelto en una interna importante y este es un tema de caballito de batalla; entendemos la exasperación y demostración de fastidio ante lo que reclamamos”, sostuvo y reconoció que hubo una mesa de diálogo con el gobierno provincial al terminar la Emergencia, “pero ahora queremos el cumplimiento” de la ley de enganche.“Nos pondremos al día, porque tenemos que cumplir con los plazos, ni bien entablemos una mesa de negociación para terminar con el conflicto”, prometió.En el marco del paro, estaba previsto un acto en la explanada de Tribunales en el que iban a entonar las estrofas del Himno y el que contaría con miembros de la comisión directiva y secretarios generales; se invitó a integrantes de la Asociación de la Magistratura.