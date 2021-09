PASO 2021: En Santa Fe desertó la mitad de las autoridades de mesas citadas

La mitad de los telegramas que se mandaron a personas para conformar autoridades de mesa en las elecciones Paso del domingo fueron rechazadas, por lo que la delegación santafesina de Secretaría Electoral Nacional se vio obligada a enviar el lunes pasado una nueva tanda de notificaciones para garantizar con presidentes de mesa y vocales el proceso electoral en las más de 8.000 mesas distribuidas en toda la provincia.



Los primeros telegramas se comenzaron a enviar en julio. Se necesitaba reclutar a unas 22.000 personas para constituir las mesas de votación, pero casi la mitad se excusaron de participar. Por ese trabajo, que además es una carga pública, el Estado paga 4.500 pesos, más otros 1.500 pesos si hacen el curso de capacitación que brinda on line.



“Mandamos notificaciones (telegramas) a unas 22.000 personas, y la mitad fueron rechazas”, precisó ayer a La Capital Magdalena Gutiérrez, delegada provincial de la Secretaría Nacional Electoral. La funcionaria explicó que como los telegramas son como avisos de retorno, al organismo les queda la constancia de los que fueron rechazados, además de no fueron encontrados en sus casas o los que directamente los rechazaron, previa justificación.



Ante esta situación, Gutiérrez señaló que se renovó la convocatoria para intentar completar las autoridades de mesa. Estos nuevos envíos de telegramas se realizaron de manera aleatoria a través de un programa informático que tiene el organismo. Todas esas notificaciones remitidas, hasta ayer, no habían sido devueltas.



De todas formas, la funcionaria dijo que mantuvieron contactos con los delegados de locales (centros de votación) para conformar una lista de contingencia en caso de que estos nuevos telegramas sean rechazados en números similares a los enviados en julio.



“Esto ya se hizo en las elecciones de 2019, donde el número de excusaciones fueron similares a los que se dan ahora. Por ahí, el miedo al contagio al Covid pudo haber pesado este año. Pero aún así, cuando nos manifestaron ese temor, se les indicó desde la Secretaría que se les iba a garantizar el esquema de vacunación completo”, agregó Gutiérrez.



En este punto, la delegada santafesina de la Secretaría Nacional Electoral precisó que todas las autoridades de mesa designadas (o por designar) tienen las dos dosis de cualquiera de las vacunas que se aplican en el país y en Santa Fe.



Para las Paso del domingo en las provincia —donde se votará con dos sistemas distintos (boleta sábana y boleta única)— se conformaron 8.154 mesas en todo el territorio. En los lugares donde solo se vote para senador y diputado nacional, habrá un presidente de mesa y un vocal. Y se agregará un vocal más en los distritos donde confluyan los comicios nacionales con los locales.