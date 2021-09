El paro de transportistas se mantiene en Concordia con un corte parcial de ruta

Política Transportistas realizan corte total de la Ruta 14 y se formaron largas filas

Paraná Transportistas de carga levantaron la protesta en el Túnel Subfluvial

Concordia quedó como el epicentro del reclamo de transportistas de cargas en Entre Ríos. Hay un corte total de circulación a la altura del kilómetro 250 de la autovía de la Ruta Nacional 14., la autovía se mantiene cerrada al transporte de carga. Se registran importantes demoras y más de 5 kilómetros de cola en ambos sentidos. La fila, hacia el sur, no llega al Peaje Yeruá. En cuanto al norte, casi llega a la altura del arroyo Yuquerí Grande.El presidente de la Federación de Transportistas de Carga, Rafael Peralta, explicó a Diario Río Uruguay que "el paro sigue igual que el lunes, con total normalidad"."Estamos esperando respuestas de los ministros, a ver si nos dan una solución", mencionó. Subrayando que el único contacto durante la jornada fue "con la chica de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) pero no llegamos a ningún acuerdo".En ese contexto, Peralta remarcó que "el tránsito liviano está liberado, es normal pero algunos vehículos quedaron apretados entre los camiones y no se los puede sacar".Por último, el dirigente recordó que "el transporte de pasajeros estaba avisado que no va a pasar". Además, detalló que "no es que nosotros no los vamos a parar pero acá no van a poder maniobrar".