Frigerio: “Venimos recorriendo todos los rincones de la provincia”

Propuestas

Rogelio Frigerio, encabeza la lista Juntos que competirá en las internas de Juntos por Entre Ríos el próximo 12 de septiembre. De cara a las elecciones, dialogó consobre sus propuestas.“Desde febrero venimos recorriendo la provincia. Estos últimos 50 días fueron los más intensos, pero estamos entusiasmados y agradecidos con el recibimiento de la gente que nos abren las puertas de sus casas, comercios, pymes y tranqueras. Es doblemente satisfactorio porque notamos que la gente que está mal, tratando de llegar a fin de mes y los jóvenes están sin esperanzas viendo que puede hacer en otros lugares. El pedido más desgarrador de la gente es que hagamos algo para que sus hijos no se tengan que ir a otras provincias”, expresó a Elonce TV el precandidato.“Estamos trabajando para generar un futuro en la provincia que tiene tanto potencial. No encontramos lógica para que en Entre Ríos haya tantos pobres. Eso genera desesperación, pero es de lo que se agarra la gente para seguir apostando por un futuro mejor. Creo que los vecinos sienten que este 12 de septiembre hay una oportunidad de empezar a cambiar la historia”, dijo.El referente de Juntos por el Cambio se describió como un “padre de dos hijos maravillosos y marido de una mujer sensacional que me acompaña y me banca en esta locura de la política. Cuando terminé mis compromisos hace más de un año, dije que me iba a dedicar a mi familia y mi campo en Villa Paranacito, pero después de tanto tiempo y ver lo que está pasando en la Argentina, me es imposible quedarme con los brazos cruzados. Lo hable con mi familia y, como siempre, me bancan de nuevo”.Rogelio Frigerio, habló sobre las propuestas que traen para las elecciones. “A la gente le importa ver como salimos de esta situación, no quieren buscar un culpable. Estamos cansados de prender alguna radio o televisor y escuchar a los políticos hablar de otros políticos, echando culpas, pasando facturas. La gente quiere ver propuestas y nosotros de escuchar a la gente, llevamos proyectos relacionados con el trabajo genuino, educación y sobre la seguridad y el narcotráfico”, explicó.“Quisimos hablar con otros partidos sobre sus propuestas para salir de esta situación, no para confrontar, sino para acompañar una buena idea”, comentó. Asimismo, agregó que “tenemos que mirar el pasado para no volver a cometer los mismos errores, hay que pensar de acá para adelante. El kirchnerismo ante de las elecciones congela el dólar, las tarifas y después se dispara todo. Se cansaron de ponerle cepo a todo con la idea de que los precios bajen, gobiernan para la elección, no para sacar el país hacia adelante. No podemos votar a los mismos, si queremos ver otros resultados”, apuntó.En ese sentido, añadió: “Tenemos propuestas concretas para el Congresos si la gente nos acompaña. Solamente podemos legislar sobre cosas nacionales, pero creemos que solamente vamos a salir adelante apostando por el trabajo y la educación. Hay un modelo de Estado que cree que puede sustituir la generación de empleo en los comercios, en las industrias, entre los emprendedores. Queremos impulsar el primer empleo, los jóvenes nos dicen que no saben qué hacer para tener trabajo. También tenemos que dejar de aumentar los impuestos ante cada problema que tenemos, me comprometo a no votar nunca algo que aumente la presión tributaria en la región y en la provincia”.“Entre Ríos tiene una de las economías más diversificadas del país. Tiene economías regionales con sus particularidades y entre otras cosas, estacionalidad. Tiene que haber un régimen especial, laboral e impositivo, para nuestras economías. Hay que hablar concretamente de los problemas y los jubilados van a tener aumentos cuando haya aportes de los que realmente trabajan”.“Estas elecciones sirven para apostar a un futuro distinto, en algo superador de todas las equivocaciones del pasado”, finalizó.