Elecciones legislativas PASO: Bullrich dio su apoyo a Frigerio en Paraná

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acompañó y apoyó al precandidato a diputado nacional Rogelio Frigerio por la lista Juntos; junto a Néstor Roncaglia brindaron una conferencia de prensa en Paraná con los objetivos de dar a conocer las propuestas de cara a las elecciones Legislativas PASO, registró"Apoyo la lista que encabeza Rogelio Frigerio con quien trabajamos codo a codo durante cuatro años, quien junto al presiente del PRO en la provincia de Entre Ríos, Eduardo Caminal, armó una lista con radicales muy reconocidos, además de Marcela Antola y Atilio Benedetti que siempre ha tenido una representación muy fuerte de la provincia siendo diputado nacional. Es una lista de la coalición", destacó Bullrich al mencionar los nombres de Nancy Vallejos y Mauricio Davico."Es una lista que expresa lo que queremos lograr en esta elección. Necesitamos tener no solo el equilibrio que necesitan las Cámaras para lograr la mayor cantidad de diputados y senadores posible, sino que además, ponemos el acelerador para el 2023", sentenció la referente del PRO. Y en ese sentido, comparó: "Así como Alfredo De Angeli pegó en el palo como candidato a gobernador, nuestro senador y gran referente del campo argentino al que conocimos en la ruta, queremos que este empuje nos lleve al 2023 a la posibilidad de gobernar Entre Ríos".

De acuerdo a lo que mencionó Bullrich, en su recorrida por las provincias de cara a la campaña, advierte que "existe un sentimiento de angustia social profunda, hay un sentimiento de gran pérdida, los argentinos estamos perdiendo nuestro país, los jóvenes se quieren ir y ese sentimiento de angustia genera una apatía electoral". "Pero a la vez, empiezan a mirar a Juntos por el Cambio, en sus distintos nombres y expresiones, como la propuesta diferente a la propuesta dirigencia política-empleado público-plan vs. una propuesta de producción de trabajo, de cambio", remarcó."Estos valores que hacen al gran sueño argentino, un gran país de clase media, donde los abuelos que trabajaron de sol a sol para darle a sus hijos una profesión, hoy sus hijos en un círculo contrario se quieren ir del país", apuntó al remarcar: "Queremos cambiar esta idea de que la Argentina no tiene destino". "En la próxima gestión necesitamos gobernabilidad y valentía", recalcó la dirigente."Nuestro objetivo defensivo es que estamos a siete diputados de que nos gane la mayoría; pero el objetivo ofensivo es que estamos a cinco senadores de sacar el quorum que tiene el Senado en manos de un solo partido desde 1983 y eso cambia la gobernabilidad en Argentina porque todas las leyes que tenemos por su solo partido", explicó la presidenta del partido fundado por Mauricio Macri. "Si en las provincias en las que se elige senador, no es el caso de Entre Ríos, logramos cinco senadores, logramos algo histórico, la posibilidad de quebrar el dominio que hubo en el Senado y que arrancó en 1983 en la discusión por el cambio del modelo sindical", destacó.Por su parte, Frigerio refirió que los argentinos les piden que "hagan algo para que nuestros hijos no se tengan que ir del país para progresar y buscar un futuro". En ese sentido, el precandidato a diputado nacional mencionó que las "propuestas concretas" del partido, "además de ponerle un límite al kirchnerismo, de construir desde el 12 de septiembre una opción superadora para la Nación, son trabajo, educación y seguridad, las cuestiones más urgentes que tenemos por resolver"."Un proyecto concreto para los jóvenes a los que les cuesta conseguir empleo es una propuesta que elimina los impuestos al trabajo durante cinco años para el primer empleo de los jóvenes de entre 18 y 35 años", indicó al apuntar: "Nos hubiera gustado estos proyectos con los otros candidatos, pero hasta ahora no hemos tenido esa suerte".A lo cual, Bullrich sumó que "el plan social en Argentina es de diez años, en promedio". "En el último tiempo de nuestro gobierno planteamos un proyecto para el Servicio Cívico Voluntario en Valores, que apuntaba a los Ni-Ni, lo que no estudian ni trabajan, y que en 2018 eran 2019 eran 800 mil y ahora son 1.6 millones", rememoró.Fue por eso que la dirigente de la oposición hizo hincapié en "la necesidad de trabajar con estos jóvenes una salida en habilidades para reencontrarse con el mundo laboral en el que nunca han estado; es la posibilidad de cambiar una política social de estancamiento hacia una de porvenir"."El otro es un tema educativo porque ya no sirve el secundario que no tiene trayectos laborales porque tenemos poca capacidad de construir un sistema educativo que de una salida", indicó. Y de acuerdo a lo que proyectó Bullrich, "la principal salida es un proyecto general de país en el que no se crea que Argentina tenga que tener más empleo público que privado, más planes sociales que trabajo, mas Estado que capacidad de dar porvenir"."Los jóvenes que sienten roto ese porvenir lo encontrarán cuando vean posibilidades de Argentina", subrayó al instar a "destrabar, desregular, simplificar, bajar impuestos, modernizar las leyes laborales, para tener un país que fluya". "Necesitamos destrabar a los jóvenes estancados en la pobreza y eso se hace con trabajo", sentenció.Respecto a la propuesta sobre seguridad, Roncaglia sostuvo que “la inseguridad y el narcotráfico son los flagelos de estos tiempos, que generan intranquilidad social y hacen que la sociedad sea apática”. En esa línea, comentó que Frigerio presentará en el Congreso “ideas para devolver la tranquilidad a la gente”. “Hay que adelantarse a los sucesos, cuidar a la gente, porque a nuestros sueldos los paga la gente y a ellos nos debemos”, argumentó.Finalmente, Frigerio instó a los entrerrianos a ir a las urnas este domingo "porque con nuestro podemos cambiar la realidad".