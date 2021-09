Buscan que casi 8.000 estudiantes entrerrianos terminen la escuela secundaria

El Ministerio de Educación de la Nación y las carteras educativas de las 24 jurisdicciones lanzaron el “Plan Egresar: proyectá tu futuro”, destinado a estudiantes que terminaron de cursar el secundario orientado entre 2016 y 2020 pero aún no egresaron por adeudar materias o tener trayectos formativos por acreditar. Los datos estiman un total de casi 8.000 estudiantes en esa situación en Entre Ríos y 400.000 en todo el país.



El Consejo General de Educación (CGE) dictó la resolución N° 2.565, fechada el viernes 3 de septiembre, a través de la cual aprobó el enfoque pedagógico y los lineamientos para la implementación en la Provincia del plan Egresar.



Luego de la elaboración de una “minuciosa caracterización del estado de situación de la provincia en relación con el egreso efectivo durante el período 2016/2020 a partir del trabajo con indicadores estructurales, tales como tasa de acceso y graduación en secundaria, porcentaje y cantidad de estudiantes no promovidos por año de estudio, distribución geográfica de los no promovidos, entre otros”, según el documento oficial.



Educación piensa en una estrategia en la que “la escuela secundaria sale al encuentro de sus estudiantes al tiempo que se encuentra a sí misma como proyecto político y pedagógico que repara, remedia, resignifica y construye ciudadanos desde el poder que da el conocimiento”. La idea es implementar estrategias pedagógicas para “revincular” a estudiantes que se alejaron de la escuela adeudando materias para concluir la escuela.



“El Plan Egresar -explica la norma de Educación- se llevará a cabo a partir de trayectos curriculares de duración cuatrimestral que suponen una reorientación de los contenidos y/o capacidades de enseñar en función de las necesidades que las trayectorias de las y los estudiantes demandan, asumiendo la diversidad como ventaja pedagógica. Por lo expuesto, es primordial el trabajo colectivo y creativo entre docentes para generar propuestas innovadoras que trasciendan y resignifiquen la relación con el conocimiento”.



El plan se desarrollará en escuelas sede que serán designadas y donde habrá docentes tutores, y cada alumno que se inscriba recibirá un apoyo financiero.



Según el relevamiento que realizó el Consejo de Educación, en Entre Ríos hay 7.412 estudiantes de los 17 departamentos que cursaron 6° año de la secundaria pero no consiguieron de momento su título porque adeudan materias. El 47% de los alumnos relevados corresponden a dos departamentos, Paraná y Concordia. “Frente a esta situación resulta necesario generar las condiciones pedagógicas e institucionales para posibilitar que los y las estudiantes que han finalizado el cursado de sus estudios secundarios puedan ser acompañados en un proceso institucional y educativo tendiente al logro de la titulación del nivel secundario obligatorio”, dice el documento oficial.



La asignatura con más fracaso resulta Matemática; le siguen Lengua y Literatura; Lenguas Extranjeras; Biología; Geografía; Historia; Música; y, oh sorpresa, Educación Física, entre otras.



Los dos departamentos a la cabeza con mayor número de estudiantes de secundaria que adeudan materias son Paraná, con 1.764, y Concordia, con 1.757. Después, bien lejos, Gualeguaychú, con 576; Uruguay, con 477; La Paz, con 408; Villaguay, con 367; Gualeguay, 277; y Federación, 250.



De acuerdo a la disposición del CGE, los estudiantes “cursarán en las escuelas sedes hasta dos trayectorias curriculares por cuatrimestre una vez a la semana, durante dos horas reloj, de manera presencial completando el trabajo con instancias asincrónicas a través de la plataforma federal Juana Manso”.

