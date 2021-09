Miriam Müller: “La recepción de nuestra propuesta fue positiva”

Miriam Müller, integrante del Partido Nos y precandidata por la lista "EntrerriaNOS por la Vida, el Trabajo y la Libertad", dialogó con Elonce TV de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.



“Recorrimos toda la provincia, fue una experiencia maravillosa. Nosotros no venimos, ni vivimos de la política, así que fue todo nuevo. La gente nos recibió muy bien y no expresaron sus necesidades. Estamos muy contentos con un balance altamente positivo”, contó en el programa Quién Dice Qué.



“Nosotros llegamos a la política por un hartazgo, cansancio de todo lo que estamos viviendo, de tener siempre las mismas figuritas repetidas”, dijo. A la vez, agregó que “la gente hace catarsis y luego dicen que esta bueno que haya gente nueva y nos dan su apoyo”.



“El mensaje que llevamos en defensa de las dos vidas, es contundente. La propuesta de sancionar una ley de adopción prenatal, es algo que la gente abraza y la responde de forma positiva. Nuestras propuestas no son más que sentido común y que en este momento parece ser el menos común: hablar de vida, de trabajo y de libertad, parece una cosa rara, cuando en realidad es lo básico”, mencionó. Fiscalización Sobre las bases administrativas, Muller comentó que como es un partido que se presenta por primera vez en Entre Ríos “no tenemos una construcción. Sin embargo, la gente nos brinda su apoyo para repartir boletas e ir a fiscalizar en las elecciones. Su ayuda es espontanea”.



“Todos los departamentos de Entre Ríos tiene fiscales”, señaló. Elecciones Al respecto de las PASO, la precandidata del partido NOS, comentó que “estamos muy esperanzados. La recepción de nuestra propuesta es muy importante, sobre todo cuando le llevamos cuestiones específicas”.



“Esta lista, además de ser 100% por vida, es altamente competitiva. Sabemos que nuestra provincia necesita seguridad, arreglar el sistema de salud y educación, más fuentes de trabajos, para cada necesidad tenemos un experto en el tema”, mencionó.



El partido esperará los resultados en Paraná. “Estamos armando un bunker, donde invitamos a que nos acompañen porque seguramente vamos a estar festejando en el nombre de la vida”. Elonce.com