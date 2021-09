Lucia Varisco: "Nuestra lista es una alternativa superadora"

La actual diputada provincial, Lucía Varisco, se refirió a su precandidatura a diputada nacional en las elecciones PASO del 12 de septiembre. Encabezará la lista Adelante Entre Ríos.En diálogo con el programa, de, expresó que “ha sido una campaña corta, intensa, pero estamos con muchísimo entusiasmo. Estamos muy confiados, recorriendo cada punto de la ciudad de Paraná, donde nosotros tenemos muchísima experiencia, pero también recorriendo la provincia, que también recorrimos en otras oportunidades, pero ahora de manera más intensa”.Consideró que “esta alternativa despertó algo. Muchos estaban cansados, desilusionados, en esto ven una esperanza y a nosotros nos llena de orgullo que así sea. Militantes de antes que estaban cansados hoy están a toda máquina”.Remarcó que buscan generar “una nueva alternativa en Entre Ríos”. Explicó que hay que tener en claro que “no se elige gobernador ni intendentes, pero creemos que se viene una época de alternancia que le hará muy bien a la democracia de la provincia”.“Estamos sumando muchos más militantes, dirigentes y gente independiente que se quiere sumar. El piso que necesitamos es el 1,5%, depende de la cantidad de votantes porque es un porcentaje de los votos válidamente emitidos, pero estamos confiados en que lo vamos a pasar. Con esa expectativa creemos que Entre Ríos merece algo muchísimo mejor. Esta alternativa es superadora. El peronismo está cumpliendo un ciclo y tenemos una oposición dentro de Juntos por el Cambio que está en connivencia con el peronismo. Somos la alternativa más opositora al gobierno”, remarcó.En ese sentido, manifestó que después de las PASO “tendremos más tiempo, estaremos más organizados. No contamos con aparato político y por eso contamos con menos tiempo, pero a la vez eso también generó mucha expectativa en la gente. En noviembre tendremos más tiempo para recorrer algunas localidades que esta vez no llegamos”.Comentó que la campaña “fue hecha a pulmón. Ha sido una campaña austera pero muy digna. Estuvimos presentes en los barrios, en las localidades con las boletas. En Gualeguaychú le entregué la boleta a un vecino y me contó que corrió con mi abuelo en la bicicleta. La gente se acuerda. Es una campaña para disfrutarla también dentro de todo lo que hemos vivido. Es un desafío muy grande, tengo 30 años y es una campaña provincial pero lejos de las grandes estructuras”.Invitó a la gente a acercarse a votar por su lista el 12 de septiembre porque considera que “somos la única lista realmente opositora al gobierno actual y queremos generar esta alternativa superadora que no vemos en otros sectores. Hay que hacerse escuchar, hace valer el voto y respetar la voluntad popular”.