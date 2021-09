Entre Ríos Cambia: “Somos un frente provincial que ha crecido muchísimo”

“Venimos desde abajo, haciendo una construcción diferente”

“Hemos recuperado la mística militante”

Harán varios cierres de campaña

recorriendo diferentes lugares de la provincia.Este lunes, dialogaron con: “”, expresó Galimberti. En tanto, Schneider agregó que “se da un ida y vuelta con la gente. Nosotros hacemos campaña de esta manera, recorriendo y golpeando puertas”.; y una realidad económica y social muy diferentes. Cuando uno va al interior se aprecia más esta diferencia y se saca una buena mirada de las recorridas, en las cuatro o cinco ciudades más grandes, estas diferencias se diluyen”, señaló el Intendente de Chajarí.Por su parte,Cómo encaramos los conflictos, cuáles son los métodos de gestión que llevamos adelante. La gente valora que le demos respuestas concretas, que le expliquemos qué es la gestión pública y qué acciones se emprenden en cada municipio. En ese aspecto, nos ayuda a tener esa cercanía y entablar un diálogo constructivo que nos sirva a las dos partes”.: “Hoy en día, estamos recibiendo muchos empresarios de otros lugares, porque ven un lugar donde hay servicios, gestión y que también hay un acompañamiento por parte de las autoridades”.Venimos desde abajo, haciendo una construcción diferente, nuestra fuerza viene desde muchas ciudades y departamentos. A partir de ahí, queremos conformar este espacio político que se va a instaurar para los próximos 10 años en Entre Ríos, porque entendemos que va a ver ese el proceso político”, indicó Galimberti.; somos un espacio plural, no hay un liderazgo único. Es lo que observamos en otras listas con la cuales vamos a competir, que tienen un nombre, pero no se sabe cuál es la construcción hacia abajo”., Schneider refirió en: “Los intendentes estamos todo el tiempo ‘salvándoles las papás’ al gobierno provincial, esa es la cotidiana. Nos preguntamos cómo podíamos hacer pasa cambiar esto, y dijimos que si no lo hacíamos nosotros no lo iba a hacer nadie. Veíamos que las listas se estaban armando en Buenos Aires, nos iban a bajar quién eran los candidatos y nosotros íbamos a tener que salir a remarla. Y siempre iban a seguir siendo los mismos y que en definitiva no genera un cambio real. Eso es lo que nos ha movilizado. Encontramos intendentes que se han sumado, además de legisladores. Hoy somos un frente provincial que ha crecido muchísimo: se trata de Entre Ríos Cambia 502 B”.. Ha sido todo un movimiento que se ha generado, ha sido un contagio muy grande, hemos recuperado la mística militante, tenemos toda la provincia movilizada detrás de esta propuesta. Tenemos un optimismo muy alto para el próximo domingo”, puso relevancia además el actual intendente de Crespo.Asimismo Galimberti dijo, en relación a las propuestas: “La sociedad argentina está pasando, más allá de la cuestión de la cuestión sanitaria, por graves problemas en lo económico y social. El principal problema de Argentina es cómo combatimos la pobreza, y no alcanza con una sola cosa. Hay que trabajar en un plan para controlar la inflación. Además, está decretada la emergencia laboral, creemos que hay que trabajar en que haya una emergencia que permita contratación para crear las condiciones para que se genere un shock de empleo genuino que venga desde lo privado. Advertimos en nuestras recorridas que muchos pequeños empleos no se están pudiendo llevar adelante porque muchas veces son pequeños emprendimientos que no cuentan con las condiciones para sostenerse en el tiempo”.Se trata de que en vez de tres meses el plazo de prueba, sea de seis meses. Lo que se ha hecho hasta ahora, evidentemente, no ha funcionado y nos ha llevado a estos números que como dirigentes políticos, nos llena de vergüenza: los índices de pobreza en Entre Ríos, de indigencia, los números del Indec. Realmente hay que hacer un cambio, debemos enfrentar el desafío”, detalló respecto de la visión del espacio político en torno al tema.Este domingo por la noche encabezaron un acto en Concepción del Uruguay. “El jueves cerramos en Paraná, en Club Echagüe; en Concordia cerramos este martes, donde habrá también ‘sorpresas’, el miércoles cerramos en Chajarí. Todos los cierres serán a los 20”, contó. Asimismo, dijo que esperarán el resultado en Concordia.