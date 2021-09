Ya hubo consultas para tramitar el DNI no binario en el Registro Civil

Sociedad Entregan el primer DNI y pasaporte no binarios en un consulado argentino

Las personas no binarias, a partir de la resolución nacional, pueden tener un DNI acorde a su identidad de género. La decisión del Gobierno Nacional implica la incorporación de la nomenclatura “X” (que se suma a la “F” de femenino y la “M” de masculino) como opción a la hora de consignar el género. El objetivo de esta iniciativa es garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben varones ni mujeres.que, desde las oficinas provinciales, aún no se ha entregado un documento no binario dado que “el decreto se expresó el 20 de julio, por ende, estamos en el plazo de 120 días para adecuar normativas y demás”.Según comparó el funcionario provincial, “ya se han reconocido identidades autopercibidas, pero faltaba esta emisión del DNI, que está a cargo de un organismo nacional, por lo cual había tramites que quedaban inconclusos”.