Fernández: Precios "de la carne bajaron desde que restringimos exportaciones"

El presidente Alberto Fernández destacó hoy que los precios de la carne bajaron desde el momento en que, por decisión del Gobierno nacional, fueron aplicadas restricciones a las exportaciones del sector, y reiteró que "no es justo" que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo que las personas deben pagar en el mercado interno.



"Cuidar la mesa de los argentinos; ése es nuestro compromiso", afirmó esta mañana el mandatario a través de la red social Twitter, donde replicó también las conclusiones de un informe del Observatorio de Precios del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que indicaron que "el precio de la carne vacuna se redujo por segundo mes consecutivo, -1,4% en agosto".



"Es evidente que las medidas impulsadas tuvieron efecto sobre el precio de la carne en Hacienda y mostrador", destacó el trabajo del CEPA, encabezado por el economista Hernán Letcher, que fue retuiteado por el mandatario.



En ese sentido, Alberto Fernández indicó: "Los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones. No es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo precio que deban pagar nuestros compatriotas. Cuidar la mesa de los argentinos. Ese es nuestro compromiso".



El martes pasado, los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura prorrogaron hoy hasta el 31 de octubre próximo las restricciones a las exportaciones de carne.



Así lo hicieron a través de la Resolución Conjunta 7/2021, que amplió lo establecido por el artículo 2 del decreto 408/2021, por el cual se limitaron los embarques de carne vacuna hasta un 50% del promedio despachado el año pasado.



"Las exportaciones de carne no están cerradas. Se está exportando muy por encima del promedio histórico", había señalado en ese momento fuentes oficiales, quienes precisaron que "en julio último se exportaron US$ 194 millones de carne bovina".