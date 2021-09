Scioli: "El Presidente me pidió que garantice el regreso de los jugadores"

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, afirmó esta noche que el presidente Alberto Fernández le pidió que "garantice el regreso de los jugadores" desde San Pablo a Buenos Aires, luego del frustrado partido de hoy entre los seleccionados de Argentina y Brasil por las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022."El Presidente me pidió que garantice el regreso de los jugadores" dijo Scioli después de que el encuentro de esta tarde en el estadio Arena Corinthians fuera interrumpido apenas a los cuatro minutos del primer tiempo por la intervención de autoridades sanitarias locales."Vine desde Brasilia a San Pablo para ocuparme de este tema cuando ayer vi lo que estaba ocurriendo con la selección argentina, y acompañé a la delegación al aeropuerto para garantizar que el plantel, el cuerpo técnico y los colaboradores pudieran salir de Brasil sin inconvenientes”, le explicó el embajador Scioli a Radio 10 desde Brasil."Vinimos al aeropuerto para que no hubiera inconvenientes y los jugadores vuelvan todos juntos a Buenos Aires”, refirió Scioli sobre Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía, los cuatro futbolistas provenientes de Inglaterra a los que, por ese motivo, las autoridades sanitarias brasileñas Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia) les reclamaban una cuarentena y que no jugaran el encuentro.El embajador argentino aclaró que estaba "dicho que en los partidos de estas características no había cuarentena. El problema de fondo es la situación con la Conmebol".El presidente Alberto Fernández "me pidió garantizar la integridad de los jugadores y que volvieran a Buenos Aires”, apuntó."Y lo importante es que toda la delegación pudo embarcarse de regreso a Buenos Aires. Estuve al lado de todos los jugadores, con Lionel Messi y todos sus compañeros, hasta el último momento antes de que se embarcaran", explicó Scioli posteriormente a TyC Sports desde el aeropuerto paulista de Guarulhos, donde justamente se lo vio en una fotografía junto al capitán argentino.El plantel argentino se instalará esta noche en la concentración del predio de AFA, en Ezeiza, a la espera del cotejo por la décima fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia, que se jugará desde las 21 en el estadio Monumental, de River Plate, con un aforo del 30 por ciento de espectadores (unos 21.000).