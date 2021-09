Continúan capacitaciones del Becario sobre grooming, bullying y ciberbullying

El Instituto Becario junto al Ministerio de Gobierno realiza capacitaciones destinadas a los estudiantes becados para brindar apoyo escolar, acompañando a niños y adolescentes con sus tareas. En esta ocasión se capacitó a 40 jóvenes de los departamentos Federal y Feliciano.El objetivo principal de las jornadas es brindar herramientas y dar cuenta de los protocolos de acción a los estudiantes becados que acompañan con las tareas escolares a niños de 6 a 13 años, en los espacios de la provincia donde se desarrolla el programa de apoyo escolar.Las capacitaciones se desarrollan en conjunto con el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, y el Instituto Becario con su equipo del Programa Educando en Movimiento.Las capacitaciones comenzaron en el Centro Municipal de Cultura de la ciudad de Federal, donde estuvo presente el intendente Gerardo Chapino, en compañía de la secretaria de Desarrollo Social del municipio y coordinadora del Educando, Soledad Romero.El presidente municipal agradeció a ambos organismos la posibilidad de brindar este tipo de jornadas a los estudiantes federanses. Asistieron 25 estudiantes que se desempeñan como profesores dictando las clases de apoyo escolar a niños, niñas y adolescentes de todo el departamento Federal.Tras las disertaciones, la titular del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, Silvina Claveyra, manifestó su agrado de seguir trabajando en coordinación con el Becario para seguir capacitando a los futuros docentes, que gradualmente comenzarán a desenvolverse en el ámbito educativo formal."El grooming se utiliza como método de captación para la trata de personas. Cuando éramos niños, nuestra cotidianeidad transitaba por la escuela, por el club, por espacios de recreación. Hoy, niñeces y adolescencias transitan todo a través de las redes sociales, el mundo virtual y la navegación en línea. Eso implica un gran riesgo", explicó Claveyra.Al mismo tiempo recalcó que "lo fundamental es el diálogo. No revictimizar, no hostigar ni castigar sino dejar que esta niñez, infancia o adolescencia nos cuente lo que está pasando".Posteriormente el equipo capacitador se trasladó a la localidad de San José de Feliciano, donde estuvieron acompañados por el intendente Damián Arévalo, y la directora de Educación del municipio, Pamela Rodríguez. Allí, en el Núcleo de Acceso al Conocimiento de la ciudad, asistieron 15 estudiantes que cursan diversas carreras de profesorados y que son afines al programa Educando en Movimiento.La capacitaciones comenzaron en agosto, siendo el primer encuentro en la ciudad de Paraná, en la Sala Antequeda, donde se capacitó a 60 estudiantes, en dos turnos, tanto de manera presencial, mientras que otros 20 lo hicieron en forma virtual. Los jóvenes son becados por el Instituto Becario y realizan tareas de apoyo escolar en diferentes barrios y localidades.La ciudad de Diamante, con sede en el Club Atlético Diamantino, fue el segundo lugar elegido para llevar adelante esta jornada de sensibilización para otorgarles a los estudiantes herramientas para la prevención y detección temprana de situaciones de acoso en los niños, niñas y adolescentes.En ambas ocasiones los oradores fueron la titular del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Persona, Silvina Calveyra, y el jefe de la División Delitos Complejos, Antisecuestros y Antiterrorismo de la Policía de Entre Ríos, el Comisario inspector, Gustavo Schumacher.Esta actividad se prevé replicar en todos los departamentos de la provincia para capacitar a los jóvenes que están en contacto con los niños, a través de esta propuesta de educación no formal que proporciona el Instituto Becario.