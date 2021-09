Se realizó la primera reunión presencial de Red de Concejalas Justicialistas

La primera reunión presencial de la Red de Concejalas Justicialistas se llevó a cabo este viernes en Villaguay. El encuentro estuvo encabezado por la vicegobernadora Laura Stratta, los candidatos del Frente de Todos, Enrique Cresto y Brenda Ulman, la diputada nacional Mayda Cresto, la intendenta Claudia Monjo y la concejala Claudia Villalba.Participaron legisladoras provinciales, funcionarias, concejalas y militantes de diferentes localidades entrerrianas.En la oportunidad, Cresto agradeció y destacó el compromiso de las mujeres entrerrianas, “principalmente de las mujeres que tanto trabajaron en esta pandemia para cuidar la salud y la vida de todos, para asistir y contener, para estar ahí en los sectores más vulnerables donde las consecuencias de la pandemia se hicieron sentir aún más”, remarcó.“En los últimos cuatro años del macrismo, cuando el país se hundía y todos los indicadores sociales se deterioraron, muchísimas mujeres le pusieron alma y corazón para resistir, para sostener a sus familias, a sus hijos, para fortalecer el entramado social y mantener viva la esperanza de que íbamos a salir adelante. Porque en los momentos más difíciles son las mujeres las que se quedan, las que resisten, las que no se rinden”, valoró Cresto.“Por eso es tan importante la participación de la mujer en los gobiernos, en los espacios electorales. Por eso el peronismo reivindica y defiende los derechos de la mujer y es la fuerza política que más logros ha conquistado para las mujeres”, reflexionó.Asimismo, Cresto exhortó a las mujeres a “militar barrio por barrio y casa por casa la defensa de este modelo de producción, trabajo y justicia social; para que podamos consolidar este camino de recuperación y crecimiento que conducen nuestro presidente Alberto Fernández y nuestro gobernador Gustavo Bordet”, remarcó.“Estamos convencidos que la fuerza militante de las mujeres consolidará el triunfo del peronismo en estas elecciones”, enfatizó Cresto, “fortaleciendo la representatividad y el protagonismo de Entre Ríos en la agenda nacional del futuro y el desarrollo”, agregó.A su turno, Ulman se refirió al encuentro y valoró que "espacios demuestran la fuerza y el impulso que las mujeres hemos ganado en la política y el camino que nos hemos ido abriendo en ese recorrido de luchas y conquistas. Y el Frente de Todos consolida muchas de esas expresiones y avanza en pos de seguir garantizando derechos, y ejemplo de ello son las políticas de género, de cuidados, o la Ley de Paridad que marcó un hito en la historia de nuestra provincia y nuestra nación".Por último, la vicegobernadora Stratta felicitó a las integrantes de la Red de Concejalas por el encuentro y reflexionó: “Durante años escuchamos decir que no había mujeres en el PJ pero acá están, con compromiso, con amor, protagonizando desde cada lugar y cada acto. Acá estamos las mujeres, poniendo el pecho como lo hacemos siempre”.En ese sentido, destacó: “Por eso tan importante es tejer redes, como también lo fue la Red para la Igualdad. Decía en el momento de la sanción de la Ley de Paridad que esta ley no solo iba a tener un impacto e iba a ser positiva en términos políticos, sociales y culturales; sino que lo más importante que había tenido la construcción del proyecto había sido el modo multipartidario y multisectorial en que lo gestamos. Allí estuvieron todas las mujeres de cada parte de la provincia, aportando, dialogando y poniendo lo mejor de cada una de ellas para tener la mejor ley. Hoy, Entre Ríos, tiene la mejor ley de paridad del país y eso es resultado del trabajo de la militancia y el compromiso de ustedes”.Luego se refirió a la gestión nacional de Juntos por el Cambio: “A ninguna de nosotras nos van a contar lo que fueron los cuatros años anteriores de Mauricio Macri. Nos quedamos esperando los brotes verdes, los que nunca llegaron. Lo cierto es que hoy estamos ante esta encrucijada de ir hacia adelante, hacia la vida que queremos; o de mirar hacia el pasado. Si queremos ir al pasado, es el pasado del ajuste, de los tarifazos, del endeudamiento, el que quitó las políticas sociales a los jubilados, a las personas con discapacidad, el que nos recortó las políticas alimentarias. Y acá hubo un gobernador que ese momento priorizó la contención social, la inversión social, le puso el pecho a las balas y mitigamos con Enrique y Claudia Monjo, que saben porque fueron intendentes, y con cada una de ustedes, las consecuencias que cada decisión que tomaba el gobierno de Macri sobre los sectores más vulnerables, en los niños, en los ancianos, en las mujeres y en los trabajadores. Por eso, tenemos esta oportunidad, de mirar hacia adelante, ese horizonte que nos dan Alberto y Cristina, que nos da Gustavo en la provincia de Entre Ríos”, precisó.“Nosotros tenemos candidatos y candidatas que no solamente recorren nuestra provincia, sino que la quieren, la conocen y se comprometen con ella. Nadie les cuenta desde los diarios lo que pasa en esta provincia. La conocen porque recorren cada rincón, cada casa, porque dialogan y se animan, porque en tiempos difíciles pusimos la cara. Y eso no es cosa fácil. Y lo hicimos con responsabilidad y empatía mientras otros eran predicadores del odio, de la grieta, del envenenamiento de las vacunas.Nosotros, las y los militantes peronistas sembramos con amor, construimos y creemos en el desarrollo con inclusión social. Creemos en la ampliación de derechos y en las conquistas sociales. Y esto es lo que está en juego en esta elección. Si seguimos ampliando derechos y conquistas sociales, construyendo entre todas y todos, o volvemos al país para pocos, del endeudamiento, de los amigos del poder, de la fuga de capitales. Queremos un país que nos abrace a todas y a todos”, concluyó.