Sin acuerdo con docentes universitarios: diálogo paritario continuará el martes

Los cinco gremios docentes universitarios rechazaron la propuesta salarial de las autoridades educativas, que ofrecieron sumar a lo ya acordado un adicional en tres tramos para totalizar una mejora anual del 47%, por lo que convinieron un cuarto intermedio hasta el martes, en tanto los no docentes (Fatun) aceptaron esa recomposición.



La reunión paritaria en el Palacio Pizzurno fue encabezada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien según todas las fuentes gremiales ofreció una recomposición anual total del 47%, que consistió en sumar a lo ya convenido en abril (35%) un 6% para este mes, otro 2 para octubre y un 4% en enero de 2022, lo que los sindicatos no aceptaron, por lo que consensuaron un cuarto intermedio.



"La reunión fue tensa y se extendió casi tres horas. El ministro formuló una propuesta que solo la Fatun aceptó -sindicato de no docentes-. Ocurre que los salarios de los docentes universitarios son muy bajos. Un trabajador de la actividad con dedicación exclusiva percibe tan solo entre 70 y 80 mil pesos", sostuvieron las fuentes gremiales.



Las fuentes del Ministerio de Educación solo señalaron que "los no docentes convinieron la paritaria y que habrá nueva reunión a las 16 del martes con los otros 5 sindicatos".



La Unión Docentes Argentinos (UDA) que conduce a nivel nacional Sergio Romero, aseguró esta noche en un comunicado de prensa que "el ofrecimiento oficial consistió en sumar a lo ya convenido en abril una mejora en tres tramos del 6, 2 y 4%".



"Se convino sostener la cláusula de revisión para reanudar el diálogo a fin de analizar la situación salarial. Ese ofrecimiento fue recepcionado por la UDA y será analizado por su conducción para ofrecer una respuesta en la próxima reunión del martes", dijo el gremio.



Los otros cuatro gremios docentes universitarios adoptaron idéntica actitud, en tanto solo la Fatun, que agrupa a los no docentes de las universidades, aceptó la propuesta oficial.



Los gremios habían señalado en los días previos a la reunión la necesidad de producir una mejora del 45% para que los ingresos "le ganen al proceso inflacionario".



Según todas las organizaciones sindicales, el ritmo inflacionario provoca que el salario de los trabajadores de las universidades esté un 15% por debajo de ese proceso.