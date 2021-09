Asamblea y tortas fritas en Copnaf: empleados exigen un régimen laboral especial

Trabajadores del Consejo del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) nucleados en ATE Entre Ríos este jueves realizaron una asamblea, en la que compartieron unas tortas fritas, en reclamo de -entre otros puntos- un Régimen Especial de Niñez que contemple la reducción horaria y un adicional especial para el personal del organismo.“Desde hace varias semanas venimos con un plan de lucha y realizando distintas asambleas; hoy hicimos unas tortas fritas como una medida de lucha en reclamo de reivindicaciones históricas que tenemos los trabajadores del Copnaf, entre estas, un régimen de niñez especial porque estamos dentro del escalafón general y no hay ninguna distinción entre un trabajador de una residencia con cualquier otro empleado de la administración central”, explicó ael delegado de ATE Entre Ríos en el organismo, Luciano Rivollier.Y agregó: “Necesitamos sentarnos a discutir un régimen especial y dentro de esas reivindicaciones tenemos una infinidad de problemas”.Tras una reunión que mantuvieron con autoridades del Copnaf, Rivollier comentó: “Pudimos detener el traslado compulsivo de un servicio a otro, pero no es un diálogo sincero y general como el que necesitamos para resolver los problemas que tenemos y que se agravaron con la pandemia”.“No tenemos ningún canal de diálogo con esta conducción para arribar a algunas soluciones”, sentenció.Por su parte, el prosecretario gremial de ATE Entre Ríos, Roberto Alarcón, informó: “En el marco de la jornada de lucha de 48 horas, que hoy se suspendió por el clima, ratificamos el paro de este viernes sin concurrencia a los lugares de trabajo en todo el ámbito municipal; ojalá el acatamiento de los compañeros nos acompañe para que se sienta el reclamo de la disconformidad y la bronca que tienen los municipales”.“Si no hay una convocatoria por escrito a nuestro sindicato, la semana próxima convocaremos un paro de 48 horas con una movilización al no tener una respuesta de parte del Ejecutivo municipal”, adelantó el sindicalista.