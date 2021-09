La vacunación contra la Covid-19 seguirá con foco en las segundas dosis

Paraná Realizan hoy jornada de vacunación sin turno en Paraná para mayores de 18 años

La campaña nacional de vacunación contra el coronavirus se intensificó durante agosto, con altos porcentajes de aplicación de segundas dosis a la población registrada, y las autoridades provinciales señalaron que se enfocarán a lo largo de septiembre en completar los esquemas de inmunización con la llegada de nuevos cargamentos de vacunas de distintos laboratorios internacionales.Según el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación hasta ayer se aplicaron 42.792.677 dosis y se distribuyeron más de 48 millones en las 24 jurisdicciones del país.El Ministerio de Salud determinó avanzar durante agosto y septiembre en la aplicación de segundas dosis, jornadas masivas para vacunar a personas que habían recibido la Sputnik V y decidieron esperar la llegada del segundo componente.En Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, anunciaron hoy que se enviaron 119.871 turnos para aplicar "segundas dosis de la vacuna" contra el coronavirus y pidieron a la gente revisar los mails y teléfonos de contacto para conocer la fecha respectiva.La vicegobernadora bonaerense, Veónica Magario, confirmó que en septiembre "se avanzará en completar los esquemas de vacunación en todo el territorio de la provincia" y remarcó que se trabaja en "una vacunación que es histórica, porque nunca tuvimos una situación de este estilo, pero una vacunación que llegó hasta el último pueblito del interior" provincial."De ahora en más hay que mirar hacia adelante y lo que viene es el calor, una vacunación completa que va a terminar de darse en septiembre, la vuelta a clases presenciales plena, pero con cuidados, y fundamentalmente la recuperación económica", se esperanzó Magario y aseguró que "la etapa de reactivación económica priorizará la actividad productiva y la generación de puestos de trabajo para los jóvenes".En Bahía Blanca, las autoridades de Región Sanitaria I señalaron que "durante agosto un total de 63.755 personas completaron su esquema de vacunación", mientras se aplicaron "130.099 segundas dosis" en la zona.En Córdoba, desde que inició la campaña de vacunación provincial el 29 de diciembre último, se aplicaron 3.727.588 dosis, de las cuales 1.377.077 corresponden al segundo componente que completa el esquema de inmunización.Según Salud, 2.350.511 personas recibieron la primera dosis y el 58,6% de ese total ya están inoculados con la segunda dosis.En Santa Fe, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, señaló que "tanto agosto como septiembre están destinados a completar esquemas" de vacunación y dijo que con la llegada de dosis de AstraZeneca se avanzará con las segundas dosis."Si no llegamos dentro de los 56 días, tres o cuatro días después (las personas) van a estar recibiendo los turnos, porque la idea es completar durante el mes de septiembre el mayor porcentaje de esquemas", apuntó.Tras señalar que también se avanza en las segundas aplicaciones a los adolescentes que recibieron su primera de Moderna, dijo que "la semana próxima comienzan a ingresar las 580 mil dosis de Pfizer, una de las vacunas indicadas para menores de 18 hasta 12 años, sin comorbilidades".Mendoza, que en agosto inmunizó a 372.968 personas con las dos dosis, habilitó ayer a los mayores de 40 años que tengan la primera dosis de Sputnik V a optar por la combinación con Moderna.La ministra de Salud, Ana María Nadal, dijo: "Queremos transmitir que la gente se vacune y que complete su esquema de vacunación, la combinación da muy buenos resultados".El Ministerio de Salud autorizó el viernes la inmunización para mayores de 18 años con obesidad como factor de riesgos y quienes opten por la combinación de dosis para completar el esquema.Tucumán va a cumplir "próximamente con el millón de primeras dosis colocadas y 566.000 mil de segundas dosis, es decir que termina agosto con el 60 por ciento de la población" con el esquema completo, señaló el secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud (SiProSa), Luis Medina Ruíz, y apuntó que "esa población es hoy el 82 por ciento personas mayores de 18 años".El funcionario indicó que la provincia recibió 21.875 nuevas dosis de Sputnik-V primer componente y 18.600 del segundo y destacó que "con la llegada de estas vacunas queremos informar que las personas que se han vacunado con la primera dosis de Sputnik del primer componente entre el 12 y 13 de mayo, pueden pasar por sus respectivos nodos para concluir con la inmunización".En Jujuy, 208.513 personas se aplicaron la segunda dosis de las vacunas y, según el Ministerio de Salud provincial, en agosto se duplicó el número de vacunados con segunda dosis respecto a julio en la provincia en un sistema de inmunización que se realiza sin trámites previos.Autoridades locales dijeron que en septiembre continuará el operativo con los vacunatorios habilitados, el sistema "puerta a puerta" y el VacuMóvil."La población objetivo se encuentra cubierta con la mayor protección posible frente al Covid-19", afirmó el ministro de Salud jujeño, Gustavo Bouhid.En Salta, la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, invitó hoy a los salteños a "que se acerquen a la vacunación" y destacó que "las vacunas contra la Covid-19 son seguras, eficaces y están disponibles".La funcionaria detalló que el balance de la vacunación en la provincia "es positivo, porque se avanzó bastante" y agregó que "casi el 47% de los que recibieron primeras dosis ya se aplicaron su segunda dosis" en Salta."Lo importante es que tenemos un 87% de los mayores de 60 años con primeras dosis aplicadas, y casi un 70% con dos dosis", precisó Jure, a través de una teleconferencia.La funcionaria, indicó que, en el mundo, fueron aplicadas más de 4 mil millones de biológicos contra el coronavirus, que "han demostrado ser seguras, eficaces y, es por esto que convocamos a quienes aún no se inmunizaron, a realizarlo a libre demanda, en cualquier vacunatorio público de la Provincia".Santiago del Estero finalizó agosto "con el logro de vacunar con primera dosis al 94% de la población de Santiago del Estero y al 72% con la segunda dosis, con un total de 149.881 personas mayores de 50 años con su esquema completo en la provincia", dijo la jefa del Programa de Inmunizaciones Provincial, Florencia Coronel."Durante agosto se avanzó rápidamente en completar la segunda dosis en toda la provincia, se aplicó sólo durante ese período: primeras dosis 46.897 de reprogramados y segundas dosis 196.926, con un total de 243.823 dosis aplicadas", detalló y acotó que "en septiembre ya está programado para esta primera semana, continuar con segundas dosis de vacuna Sinopharm en toda la provincia, con un total de 40.000 turnos asignados".En Chubut, el esquema de vacunación se realiza sin turno, aunque para el caso de la segunda dosis de Sputnik V se pone como condición que los destinatarios acrediten que el primer componente lo recibieron hasta el 10 de mayo.El ministro de Salud, Fabián Puratich, explicó que "el nivel de vacunación se mantuvo estable pero orientamos la estrategia al 'casa por casa', buscando a los que no se vacunaron y montando carpas en distintos barrios".Ayer se produjo el récord de aplicaciones en una carpa sanitaria que se armó en el barrio Sarmiento de Trelew, donde se aplicaron 228 dosis en pocas horas.Jimena Maldonado, la responsable de la campaña de vacunación en esa ciudad, reconoció que "sorprendió que hayan concurrido vecinos de todas las edades entre ellas varios que no se habían aplicado ni siquiera la primera dosis".En Neuquén, la campaña de vacunación continúa con jornadas sin turno para la inoculación de segundas dosis en los distintos dispositivos ubicados en la provincia.Fuentes del Ministerio de Salud dijeron a Télam que el 93% de la población mayor de 18 años ya recibió la primera dosis, mientras que el 53% ya cuenta con el esquema completo y precisaron que el 79% de los mayores de 50 años fueron vacunadas con ambas dosis.En Río Negro, ya se han aplicado una 744.238 dosis que representa el 94,2% del total recibido hasta la fecha, informaron hoy fuentes sanitarias provinciales.En detalle, por grupos priorizados, que incluye 1° y 2° dosis, al personal de Salud se han aplicado unas 33.205, al personal estratégico 78.600, personas mayores de 60 años 197.477 dosis.Tierra del Fuego ya vacunó con segunda dosis a 67.028 personas, lo que equivale al 37,23% de su población estimada, según fuentes del Ministerio de Salud.Funcionarios fueguinos destacaron que la cantidad de inmunizados incluye "a más del 50%" de la población objetivo de la campaña de vacunación, conformada por personas de riesgo para la enfermedad".El Ministerio de Salud provincial implementó un "nuevo dispositivo" consistente en una convocatoria abierta, sin turno previo asignado y anunció que mañana completarán el tratamiento los que hayan recibido la primera dosis de Sinopharm hasta el 2 de agosto.El secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios de la provincia, Javier Barrios, explicó que "superamos el 50% de la población objetivo con segunda dosis y eso nos pone realmente muy contentos. Estamos agradecidos con los vacunadores y con todo el personal de salud involucrado en este operativo sin precedentes".En Santa Cruz, el secretario de Estado de Articulación y Monitoreo, Ezequiel Verbes, informó que se habían colocado "más de 310 mil dosis, de las cuales 197 mil son primeras dosis y más de 113 mil completaron esquemas, es decir que las mismas implican primera y segunda dosis”.El Ministerio de Salud destacó la apertura del "turnero" para segundas dosis de Astrazeneca, Sinopharm y Sputnik V para personas mayores de 50 años y adolescentes de "entre 12 y 17 con comorbilidades preexistentes”.“Día a día vamos evaluando la cantidad de personas que se vacunan y la disponibilidad de las dosis", explicó Verbes y agregó que "hay que completar las segundas dosis de acuerdo a los plazos de cada vacuna entre primera y segunda dosis para así continuar con el descenso de contagios".