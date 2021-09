Bordet convocó a "votar por la Argentina del futuro"

Feliciano hoy está en la agenda nacional

Estado presente

Recuperar el desarrollo

Articular políticas públicas

"Esta es la Argentina del futuro, esta es la Argentina que viene, con salud, con nuestra gente vacunada, saliendo de la pandemia, recuperando la felicidad y nuestras costumbres, la vida que queremos", afirmó el gobernador Gustavo Bordet este miércoles en Feliciano junto a los candidatos de la lista del Frente de Todos.“Estamos económicamente activos y trabajando para que el salario le gane a la inflación. Esta es la justicia social que el peronismo siempre pregonó, y este es nuestro gobierno, y quienes son nuestros adversarios quieren venir por eso, porque están perdiendo sus privilegios”, sostuvo.Por eso “hay que trabajar fuertemente para ganar estar elecciones”, aseguró, para detallar que “la lista que nos representa está integrada por hombres y mujeres que conocen nuestra provincia, que no solo nacieron acá sino que tienen un profundo compromiso con el territorio de la provincia y no necesitan que nadie venga a decirles qué es lo que hay que hacer porque los saben y conocen perfectamente”. Lo acompañaron Enrique Cresto, Carolina Gaillard, Tomas Ledesma y Lucas Larrarte.En ese marco, pidió reforzar "el esfuerzo militante, salir a decir a cada vecino que podemos y a tenderle la mano, tenemos que seguir transformando esta Argentina. Es fundamental tener un gobierno nacional que piensa, que actúa y que ejecuta políticas públicas como nosotros necesitamos en la provincia de Entre Ríos y en cada uno de los municipios”, resaltó Bordet.Tras ello, afirmó que “por eso es importante en estas elecciones de medio término, que no son una elección más, que renueva la mitad de la cámara de diputados. Son elecciones para fortalecer el gobierno Nacional. Para decirle al presidente, Alberto acá hay un pueblo en Entre Ríos que te apoya o decirle a Cristina (Fernández) la vicepresidenta, que hay un pueblo que apoya, que banca y que queremos seguir trabajando de esta manera, porque no queremos volver hacia atrás, hacía el pasado”.“Nosotros tenemos una agenda del futuro, pero pensamos que no podemos nunca más volver a tener un gobierno que no piensa en las personas como destinatario central de sus políticas públicas. Por eso hoy estamos diciéndoles en cada ciudad que vamos, que hay una gran oportunidad para todos acá en Entre Ríos y en Argentina”, enfatizó.El candidato a diputado Nacional, Enrique Cresto, resaltó que “hoy Feliciano está en la agenda del Gobierno Nacional. Hay obras en marcha y obras que están comenzando. Obras que representarán una transformación histórica para Feliciano y el norte entrerriano”. Inmediatamente, señaló que “esto es posible porque hay un Estado presente, porque hay un gobernador como Gustavo Bordet que gestiona y trabaja en equipo con el presidente Alberto Fernández. Pero todos sabemos también que durante los cuatro años del macrismo no hubo más que postergación y exclusión para estas localidades, que no había respuestas ni posibilidades de desarrollo para Feliciano, como tampoco las hubo para gran parte de Entre Ríos”.Subrayo que “por eso tenemos que tener memoria, ser agradecidos y defender con orgullo todo lo que logramos”.Cresto apuntó: “Yo quiero reconocer acá en Feliciano el trabajo que está haciendo el intendente Damián Arévalo, un intendente joven que tiene un gran equipo de gestión y que está sacando a Feliciano adelante. Así como también quiero destacar el trabajo de “Nené” Moreno, que fue intendenta durante el macrismo, y del gobernador Gustavo Bordet; porque les tocó ejercer responsabilidades de gobierno en una etapa donde el modelo nacional de especulación financiera del macrismo llevó al país a la ruina”.Por último, puntualizó que “Hoy tenemos un presente muy diferente. Es ahora, cuando estamos dejando la pandemia atrás, que empiezan a consolidarse los objetivos de nuestro gobierno nacional y popular. Ahora, cuando la campaña de vacunación sigue avanzando y la recuperación de la economía empieza a mostrar cada día mejores indicadores, es cuando más fuerza y compromiso tenemos que demostrar los militantes del peronismo entrerriano para asegurar un futuro mejor para el país y nuestra provincia”.Por su parte, la diputada nacional y candidata, Carolina Galliard, dijo que "tenemos que poner en valor lo que significa tener un estado presente a nivel provincial pero con ese no alcanza, necesitamos un gobierno nacional nuestro, necesitamos mayoría en el congreso para que a este norte entrerriano le lleguen todas las políticas de impulso para los que menos tienen pero también políticas de desarrollo para los distintos sectores que dinamizan y serán parte fundamental de la reactivación de la Argentina".En tanto, el coordinador de Asuntos Municipales para la Región Centro y precandidato a diputado nacional por Entre Ríos y candidato a diputado, Tomás Ledesma dijo que “estuvimos presentando nuestra propuesta que tiene por eje recuperar el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, y devolverle tranquilidad al pueblo entrerriano después de estos tiempos tan difíciles y complicados que atravesamos producto de la pandemia, y que gracias al ejemplar proceso de vacunación que ha encarado el gobierno nacional en articulación con la provincia, vamos a ir poco a poco, dejando atrás”.“Siempre es un placer visitar las comunidades entrerrianas, recorrer los territorios e intercambiar con las y los compañeros de cada localidad como, en este caso, Feliciano, un municipio que, producto de la gestión articulada con provincia y Nación que viene llevando adelante su joven intendente, Damián Arévalo, acompañado por el trabajo incansable de las legisladoras Silvia Nene Moreno y Esther González, ha logrado mejorar la calidad de vida de las y los vecinos de la ciudad”.El intendente de San Salvador y candidato, Lucas Larrarte dijo que “la geografía y distribución territorial de Entre Ríos requiere de un Estado capaz de articular políticas públicas que lleguen a cada rincón de la provincia y necesita del compromiso de legisladores dispuestos a brindar apoyo para la realización de los proyectos que permiten mejorar la vida de quienes viven en las ciudades más pequeñas y alejadas de los grandes centros urbanos”.Apuntó que “es por la decisión del gobernador, Gustavo Bordet, que se está ejecutando la obra energética más importante de la provincia en el norte y es por la gestión de Enrique Cresto que, en cada pequeña ciudad, se ejecutan obras de saneamiento para que los entrerrianos y entrerrianas puedan acceder a servicios básicos ampliando derechos para la vida que queremos”.Y enfatizó: En la oposición están quienes articularon un Estado concentrado y que sólo se ocupaba por los problemas de los grandes centros urbanos, dejando a las pequeñas localidades abandonadas a su suerte”.