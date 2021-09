Elecciones legislativas PASO: Lousteau dio su apoyo a Frigerio en Paraná

Condiciones laborales

El senador nacional Martín Lousteau, acompañó y apoyó a los precandidatos Rogelio Frigerio y Atilio Benedetti por la lista Juntos, que brindaron una conferencia de prensa en Paraná con los objetivos de dar a conocer las propuestas de cara a las elecciones Legislativas PASO.Lousteau señaló que “llevo recorriendo 13 provincias y lo que veo es un mejor Juntos por el Cambio; usamos las PASO para dirimir diferencias internas y matices en 17 provincias”.Y amplió: “Para mejorar Juntos por el Cambio necesitamos mejorar la UCR y el PRO y a eso estamos abocados, tenemos una combinación de partidos y espacios que hacen una lista extraordinaria”.“Juntos por el Cambio y el Radicalismo, en especial, está presentando candidatos con mucho coraje que están dispuestos a hacerse cargo de la gestión para transformar la realidad”, mencionó Lousteau. Y expresó que en el país ve a “un radicalismo que está dispuesto a salir de la comodidad de ser minoría y quiere ir a la incomodidad de ser mayoría para gestionar en el marco de una coalición, y eso me parece que hace un mejor Juntos por el Cambio”.“Las elecciones no son un partido de fútbol, sino que con el resultado se arranca con todo lo que se tiene que hacer, en nuestro caso es para construir un futuro distinto”, manifestó.En este caso, Lousteau expresó la necesidad de crear puestos de trabajo: “El Estado agobia con impuestos y no te da nada a cambio, entonces el sector privado no puede generar puestos de trabajo de calidad”. Además, cuestionó el sistema de planes sociales, y expresó: “En un país donde hay un 50 por ciento de pobreza se necesitan planes, pero se debe planear que valor agregado se pone en marcha”.“El Estado hoy tiene una mirada extractivista y es incapaz de poner a la gente a trabajar; El ejemplo más concreto es la discusión sobre la Hidrovía, donde se está discutiendo quién se queda con lo que hay que cobrar y no cómo se draga, cómo se baliza y se realizan obras para mejorar su funcionamiento”, expresó Lousteau.A su turno, el precandidato a diputado, Rogelio Frigerio, afirmó que “estamos en la recta final de cara a las PASO y haciendo todos los esfuerzos para tratar de llegar con nuestro mensaje a la mayor cantidad de vecinos en Entre Ríos porque sabemos que esta es una elección crucial”.“Tenemos que seguir sosteniendo este dique de contención contra el vamos por todo del kirchnerismo, que está seis diputados de conseguirlo”, remarcó y destacó que “Entre Ríos es una elección crucial porque cada diputado que perdemos es uno que ganan ellos y quieren llevar a la Argentina a un norte que los entrerrianos no compartimos, donde los derechos humanos son para algunos pocos y ponen siempre en duda la propiedad privada”.En sintonía con esto, Frigerio cuestionó las medidas tomadas en el marco de la pandemia y resaltó que “nos dejaron un año sin escuelas, fue una norma que no era racional y sin sentido común”.“En esta elección se juega la posibilidad de construir un futuro distinto y le transmitimos a la población la importancia de votar”, enfatizó.Consultado por las declaraciones de Bordet en relación a que Frigerio no vive en Entre Ríos y su manera de hacer campaña expresó: “Con tantas preocupaciones que les quitan el sueño a los entrerrianos, que lo peor que puedan decir de mi es eso, la verdad es que me halagan”.“Hace 20 años que el mismo espacio político gobierna la provincia y llegó el momento de hablar sobre los problemas de los ciudadanos y cómo resolverlos”, expresó y señaló que días anteriores presentaron en la localidad de Concordia algunas de las propuestas que llevarán adelante en el caso de ganar las elecciones: “tenemos proyectos sobre trabajo, primer empleo, educación, seguridad y narcotráfico”, sostuvo., dijo.“Tenemos un gobierno que lejos de tocarle la puerta a las Pymes, emprendedores y productores para buscar que necesitan, lo que hacen es llamarlos para ver que más le pueden sacar; hay que cambiar a un gobierno depredador, por uno que se ocupa en generar condiciones”, enfatizó Frigerio.En esta oportunidad, el precandidato hizo referencia a la importancia de generar puestos de trabajo: “Buscamos sacarle el impuesto al trabajo a los jóvenes entre 18 y 35 años”, expresó. Además, remarcó la necesidad que tiene la provincia de construir un futuro donde los jóvenes tengan posibilidades de educación y empleo.Finalmente, Rogelio destacó: “Se trata de una campaña atípica porque hay pandemia y una crisis tremenda, no es fácil llegarle a la gente cuando solo piensan en sobrevivir, pero agradezco el recibimiento que tenemos en cada provincia”.En última instancia, el diputado nacional del radicalismo, Atilio Benedetti, señaló que “trabajamos para mejorar Juntos por el Cambio”.“Entre Ríos está para mucho más y perdió la carrera relativa con otras provincias que tienen iguales característicos; Entre Ríos necesita un cambio de aire político porque quienes están ya van a cumplir 20 años y han demostrado incapacidad para poder desarrollar a Entre Ríos”, sentenció.