Galimberti y Schneider recorrieron Paraná en campaña para las PASO

Los precandidatos por la lista Entre Ríos Cambia, Pedro Galimberti y Darío Schneider, estuvieron este miércoles de recorrida por Paraná a los fines de dar a conocer la propuesta de la Lista 502-B.



“Venimos recorriendo la provincia desde hace un tiempo en miras a las PASO que serán el 12 de septiembre, con un buen recibimiento. Hay mucha gente que está militando nuestra propuesta en todos los departamentos y tratando de convencer a quienes están con cierta apatía o todavía no se enteraron o interesaron por lo que se votará”, indicó a Elonce TV el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti.



El aspirante a legislador comentó que “en la charla mano a mano cuando uno va por las zonas rurales, se reciben muchos reclamos por el estado de los caminos y por el servicio eléctrico o porque no llega o porque llega en un servicio deficiente”. “También hay reclamos vinculados a algunas cadenas que tienen que ver con retenciones”, indicó.



Y agregó: “En las ciudades, las complicaciones avanzan, donde no solo se encuentra la cuestión sanitaria sino también cuestiones económicas y sociales que golpean las puertas de muchos vecinos de la provincia”.



Por su parte, el intendente de Crespo, Darío Schneider, ponderó que las expectativas a las PASO “son muy buenas por las respuestas que tenemos de las recorridas por toda la provincia, no solo en lo militante y los simpatizantes de Juntos por Entre Ríos, sino también en la gente que nos recibe muy bien porque esta es una boleta que lleva a personas con experiencia de gestión y que representa una renovación de los cuadros políticos en la provincia, que es lo que la gente esperaba y reclamaba”.



En relación a las propuestas de la Lista 502-B, Galimberti apuntó: “Hay una provincia que está estancada, que necesita comenzar a torcer rumbos y esto se logrará con el esfuerzo de todos los ciudadanos y de la clase política. Más allá del discurso que es sumamente real, también vendemos la esperanza porque entendemos que Entre Ríos tiene potenciales y por, sobre todo, la fuerza de su gente como un elemento indispensable para comenzar a dar vuelta la historia”.



Consultado por el desinterés de los vecinos hacia la cuestión política de la que habló anteriormente, éste argumentó: “Hay una conjugación de factores, entre otros, la credibilidad del Presidente de la Nación, porque su palabra perdió valor ante mucho de los ciudadanos y eso golpea fuertemente en la credibilidad de toda la dirigencia política”. Apuntó también a “cuestiones económicas y sociales que golpean las puertas de muchos vecinos de la provincia. Hay mucha gente disconforme y enojada, y otros con desinterés”. (Elonce)