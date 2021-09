Entre Ríos se capacita para brindar un servicio turístico al segmento LGBTIQ+

Ames a quien ames, Entre Ríos te espera. Porque las bondades de nuestro país deben ser disfrutados por todos en igualdad de condiciones, en comprensión y atención de las diversidades, es que se llevó a cabo este fin de semana la Jornada de Capacitación sobre Turismo LGBTIQ+ - Hacia un corredor entrerriano inclusivo, realizado por Inadi, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y el Área Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual, del Ministerio de Gobierno y Justicia, ambas del Gobierno de Entre Ríos, además de Entre Ríos Turismo.El encuentro apuntó a capacitar a operadores turísticos, hoteleros, gastronómicos, comerciantes, para "formar el primer corredor turístico inclusivo provincial", indicó Alejandra Elcura, coordinadora de Diversidad Sexual de Entre Ríos, en el cual se destaque primeramente "el acceso a los derechos, el derecho a la recreación sin discriminación, es decir que quienes recibieron esta capacitación tienen los conocimientos básicos para tratar a una persona como corresponde a las normativas provinciales e internacionales en lo que tiene que ver con la identidad sexual y el respeto hacia el otre".También se brindó a los participantes "estrategias comunicacionales para captar al segmento y expresar que el lugar que tenemos para ofrecer puede ser inclusivo.Entre Ríosy con esta base, más allá del interés económico que puede generar en los operadores captar a este segmento de la sociedad, desde las áreas que organizan las Jornadas remarcan especialmente "cómo podemos cambiar la mirada y adaptarnos a los tiempos actuales. Eso es lo que queremos dejarles a los que participaron. Sacar de la cabeza la heteronormativa, y entender que hoy hay distintos modelos de familia, de parejas, hay tantas identidades como personas en la sociedad, y eso es lo más importante a comprender".En esta oportunidad, las capacitaciones comenzaron por la costa del Uruguay "invitando a grandes promociones que se hicieron en San José, Colón, Villa Elisa, etc. Queremos luego continuarlo en el corredor centro y luego la costa del Paraná, para finalmente hacer un mapa turístico de operadores preparados para recibir a todos".Por último, sobre cómo es la situación del colectivo LGBTIQ+ en la provincia, Elcura afirmó que "no es la misma que hace años atrás. Como sociedad hemos venido avanzando inclusive en cuestiones institucionales, con áreas específicas que tratan los temas de diversidad y los llevan a todos los ámbitos.Hay que convivir en armonía en una sociedad diversa no solo sexualmente, sino con nuestro cuerpos y pensamientos".