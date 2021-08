Lucia Varisco: “Nuestra lista es la única opositora al gobierno actual”

La actual diputada provincial, Lucía Varisco se refirió a su precandidatura a diputada nacional en las elecciones PASO del 12 de septiembre. Encabezará la lista Adelante Entre Ríos.

La precandidata destacó enque, si bien esta “es una campaña corta, estamos recorriendo todos los barrios de Paraná, así como también los diferentes departamentos de la provincia. Estamos con todas las pilas”.Llevamos más de 30 años de lo que va de la democracia que gobierna el justicialismo dentro de la provincia y creemos que el radicalismo debe ser protagonista e ir consolidándose para este proceso que viene”, puso relevancia la precandidata.para disfrutar de esos momentos. La gente tiene el cariño por mi papá y mi abuelo por las obras que se hicieron, muchas de las cuales no se ven, porque están bajo tierra. Para enumerar, de acá para atrás, solamente en los últimos cuatro años, al hospital Illia que se inauguró ahora, lo comenzamos nosotros, el comienzo de la Peatonal, la Sala Mayo; en cada barrio, con asfalto, bacheo, y ni hablar en la cuestión social donde fuimos un gobierno muy abierto, presente en cada uno de los sectores. Eso también hoy se extraña y hace que sea una diferencia”, resaltó Lucia Varisco.En su postulación para acceder al Congreso, entendió: “Tanto el gobierno actual, con el vacunatorio VIP, con cómo manejó la pandemia, lo económico que está cada vez más difícil, que no han podido resolver el tema de la inflación, hace que necesitemos una alternativa potable consolidada, que no sea un cheque en blanco ni que nos una el ‘estar en contra de’, sino que sea un proyecto serio y que tenga futuro”.”, afirmó.A su juicio, “Nos acompaña en la lista Daniel Pross y Alejandra Esnaola, que son ambos contadores de la ciudad de Paraná, radicales de más de 30 años. También está la gente del Partido Fe de Gualeguaychú, la gente de la Uatre, el ‘Toto’ Díaz que, si bien tiene orígenes en el PJ, está desencantado desde hace mucho tiempo del gobierno actual; se trata de tener una mirada de la realidad y el futuro en común”.