Exportaciones de carne: la Mesa de Enlace planea un cese de comercialización

Economía Prorrogaron por dos meses las restricciones para las exportaciones de carne

La Mesa de Enlace de entidades agropecuarias rechazó hoy la decisión de prorrogar el cepo a las exportaciones de carne vacuna y consultará a las bases para lanzar una medida de fuerza, que incluiría un cese de comercialización.Así lo transmitieron los dirigentes de esa Mesa en una conferencia de prensa realizada en la Sociedad Rural de Santa Fe.El Gobierno prorrogó la suspensión parcial de las exportaciones bovinas al menos hasta el 31 de octubre próximo, lo cual causó un profundo malestar en la dirigencia gremial ruralista.Los dirigentes señalan que la raíz del enojo radica en que el presidente Alberto Fernández "incumplió con su palabra, porque había prometido que si se estabilizaba el precio de la carne levantarían las restricciones, lo cual no ocurrió"."Quieren tapar el sol con las manos y eso es imposible. Uno va al supermercado y ve que la carne tuvo subas y luego tendió a estabilizarse", dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.Ahora se inicia una ronda de consultas con las bases de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace y seguirá la gira por el interior del país al tiempo que consultarán a otros eslabones de la cadena de carnes y ganados.Por lo tanto, la medida será probablemente post elecciones PASO del 12 de septiembre.Los dirigentes advirtieron en que no van a mantenerse en una posición pasiva y en cambio mostrarán el "malestar del campo".Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, dijo que desde el Gobierno "se intenta motorizar proyectos o medidas para buscar un escenario de conflicto con el campo".En tanto, el titular de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, atribuyó el cepo a las exportaciones a "un error del Gobierno" y desestimó por completo que el agro quiera sumarse a una "campaña partidaria de la oposición.Achetoni pidió a los trabajadores de la carne que "no tengan miedo al despido, ni al cese de tareas".Por su parte, Elbio Laucirica, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Coninagro, dijo: "Hemos sido sumamente cuidadosos de que la política partidaria no sea afectada".En cambio, señaló que "toda la cadena de la carne se ha visto perjudicada" por la decisión gubernamental", incluso el país en su relación con otros mercados."Llevamos un proceso de meses con este tema. Nos solicitaron un Plan Ganadero y lo presentamos. Hemos sido cuidadosos en que la política partidaria no tergiverse un reclamo genuino de nuestros productores ganaderos", agregó.También señaló que "son perjudicados productores de cría y tamberos, y la cadena en su conjunto. Hemos sido cautelosos a la espera de un gesto por parte del Gobierno. Están repitiendo experiencias pasadas con resultados evidentes que perjudican las relaciones comerciales del país".Hacia el final de la rueda de prensa, Pino consideró que "lamentablemente el Presidente no mantuvo su palabra, la tendría que haber respetado".Y confirmó que la Mesa de Enlace ya comenzó la "ronda de consultas" y estuvieron con representantes de los eslabones de la cadena."Estamos recorriendo el país, levantando ideas, adhesiones, va a terminar en una medida fuerte del campo hacia el Gobierno", estimó.Y señaló que van a "llevar a la consulta de los asociados, a las mesas directivas, cómo, cuándo y por cuánto tiempo ya lo diremos. Todos los gobiernos de las provincias con los que hemos estado nos han dado su apoyo".