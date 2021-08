Schneider: “Somos gente con experiencia que conoce la realidad de la provincia”

El precandidato por la lista Entre Ríos Cambia puso relevancia en Quién Dice Qué, que la propuesta está conformada “por dirigentes, gente que ya tiene experiencia de gestión, que está acostumbrada a trabajar día a día, con la problemática de la familia entrerriana. Eso es lo que queremos llevar al Congreso de la Nación, gente con experiencia que conoce la realidad de esta provincia. En mi caso voy por la tercera intendencia; Pedro Galimberti transita la segunda, tras la reelección. Creemos que con esta experiencia que tenemos podemos aportar mucho en el Congreso de la Nación para mejorar la realidad de los entrerrianos”.



“Cuando nos presentamos lo hacemos con lo que realizamos todos los días, que nos muestra ciudades que están vinculadas al trabajo, desarrollo, crecimiento, que es lo que nosotros queremos para Entre Ríos, por eso nuestra lista la integran gente que está vinculada a la ruralidad, al trabajo”, destacó el precandidato.



Asimismo, dijo: “Desde nuestras comunidades también desarrollamos un vínculo muy fuerte con los sectores de la producción. Por ejemplo, en Crespo tenemos un parque industrial con más de 36 empresas activas, 20 más en formación, además del trabajo que desarrolla el sector rural; es muy fuerte la relación campo – ciudad. Creemos que representamos eso, creemos que ese es el camino: fortalecer estos lazos para que la provincia pueda desarrollarse, pueda crecer y salir de estos 18 años de estancamiento de gobierno justicialista”.



Respecto de la lista de Frigerio, Schneider consideró: “Hace dos o tres meses atrás había encuestas por todos lados, nos daban que no llegábamos ni al 25 %. Ahora habría que preguntarles a los candidatos de la otra lista qué pasó con ese 25 %. Están preocupados y de hecho ya no se ven encuestas, probablemente porque no les estén dando como ellos pretenden. Nosotros tenemos la encuesta de la calle, de las sensaciones que recibimos de las reuniones que hacemos, de los recorridos, de cómo vamos sumando apoyo en toda la provincia. Con eso nos quedamos, esa sensación de alegría de llevar adelante esta campaña, de tener todos los días el mano a mano con los entrerrianos”.



“Estamos realmente muy entusiasmados, creemos que para algunos será una sorpresa, para nosotros no, vemos que vamos subiendo en esa intención del voto de los entrerrianos. Esperemos que nos dé el triunfo el 12 de septiembre. De todas maneras, el día 13 estaremos trabajando todos juntos para dar lo mejor para vencer al verdadero adversario que es el gobierno nacional de los Fernández y garantizar los tres diputados nacionales que se pone en juego en esta elección”, puso relevancia además. Elonce.com.