Noacco: “Nuestra propuesta tiene que ver con una renovación en la política”

El Ing. Juan Manuel Rossi, presidente del Partido Socialista entrerriano encabeza la lista a Diputados Nacionales por el espacio “Podemos Entre Ríos”. Esta acompañad por Natalia Noacco (licenciada en educación física, ecologista y comprometida con la agenda de género) y componen la Lista 50-A.



“Nuestra propuesta tiene que ver con una renovación en la política. Venimos con una perspectiva socialista para que Ente Ríos sea más productiva y se valore mucho más la educación pública”, expresó a Elonce TV la precandidata a Diputada.



Noacco dijo que en 2020 “no estaban dadas las condiciones para que el país se aboque a una educación virtual durante la pandemia. Esto agrandó más las desigualdades y se vio reflejado lo que sucede en las escuelas públicas. No vemos en un futuro un proyecto de articulación y de políticas públicas que vayan más allá de la educación. Hay que plantear estrategias para recuperar estudiantes que no pudieron completar sus estudios en este tiempo”.



Sobre sus propuestas, la precandidata dijo en el programa Quién Dice Qué, que quieren plantear “algo superador a la virtualidad o la presencialidad, no queremos que la educación quede encerrada en esa dicotomía. La tecnología llegó para quedarse y hay que hacer uso de la mejor manera, pero tiene que tener un alcance mayor. Hay que integrar otros ministerios y realizar un programa específico para contener a los sectores más vulnerables”.



Al respecto, señaló que “queremos llevar al Congreso un proyecto de ley de Emergencia Educativa para designar mas presupuestos y un programa para sostener las vulnerabilidades que se vivieron en la pandemia. Además, queremos impulsar con más fuerza la ley de humedales”.



“En producción necesitamos hacer un plan de articulación para que Entre Ríos tenga los puertos públicos más accesible, para que los productores puedan sacar su producción mucho más barata y que puedan tributar en la provincia. Si los medianos y pequeños productores, tributan y dan trabajo acá, eso repercutirá en políticas públicas”, finalizó.