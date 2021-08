La ministra de Salud dialogó con representantes sindicales

Invitada por los organizadores, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, participó de la apertura de la reunión general de la Confederación General del Trabajo (CGT) que tuvo lugar en dependencias de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) en Paraná. Se trató del primer encuentro presencial celebrado desde el inicio de la pandemia, y en la oportunidad las entidades gremiales destacaron el compromiso de la provincia por la salud de los trabajadores, manifiesto en el avance de la vacunación en el sector.Velázquez agradeció la convocatoria: “Para nosotros es un honor que nos hayan invitado, como trabajadores y como equipos de salud; inicialmente estaba previsto que nos encontremos en el Ministerio, pero cuando nos citaron no dudamos en asistir a la casa de los trabajadores”.Allí, la ministra hizo hincapié en el acompañamiento de las organizaciones sindicales durante todo el proceso de pandemia, y destacó “la escucha atenta de parte de los representantes de los trabajadores para poder articular y diseñar un proceso de vigilancia epidemiológica que pudiera contemplar y atender las necesidades, y sobre todo resguardar los puestos de trabajo”.Asimismo, destacó que en todo momento hubo un Estado presente, “que marcó una rectoría, que tomó una decisión política desde agosto del año pasado cuando comenzaron las tratativas para poder tener la vacuna, lo que permitió que hoy Entre Ríos se encuentre por encima de las 1.100.000 de dosis aplicadas”, completó la funcionaria.A su turno el secretario adjunto de Uocra Paraná, Hugo Salazar, manifestó su satisfacción por ser anfitriones en la primera reunión presencial que celebraron desde el comienzo de la pandemia. “Donde se llevó a cabo una reunión importante con la CGT y la ministra; ponderando todo el trabajo que han hecho el gobierno nacional, provincial y el ministerio, que permitió que la vacuna haya llegado rápidamente a todos los trabajadores y también reconociendo el gran desafío que han tenido, que se ha cumplido con creces”, expresó.En tanto que el secretario nacional de Acción Gremial de la. Asociación Bancaria, Gustavo Díaz, señaló: “Ya nos habíamos reunido con el secretario de Trabajo recientemente, y para nosotros era muy importante poder encontrarnos con la ministra de Salud para intercambiar cuestiones, evaluar cómo van los procesos de vacunación, el sistema sanitario de la zona, cómo se han visto afectados los trabajadores a través de la pandemia”. Asimismo, señaló que el debate con la ministra, “nos permitió también aclarar algunas cuestiones, para transmitirle lo que se ha conversado en este espacio a nuestros trabajadores o representados en nuestra zona”.Díaz acotó: “Ha sido muy importante, sobre todo en esto que nosotros le llamamos el inicio de la pospandemia, que posibilita realizar este tipo de encuentros que en su momento no estaban permitidas y hoy son posibles a partir del avance de la vacunación y manteniendo los protocolos”.Finalmente, la secretaria General de la CGT Regional Concordia, Silvia Delaloye, expresó: “Estamos muy agradecidos de la visita que nos hizo la ministra Velázquez; le comunicamos que estamos totalmente agradecidos de que a través del Ministerio se haya podido atender a tanta gente que ha padecido y sufrido toda la enfermedad, no solo el tema de Covid, sino diversas patologías durante el período de pandemia”.Asimismo, señaló que “para los sindicatos y la CGT fue muy importante que la campaña de vacunación haya abarcado a toda la población, porque eso hace a que la economía pueda funcionar ya que muchos lugares de trabajo dependen de que la persona esté vacunada, y no es lo mismo trabajar en modalidad virtual que hacerlo de manera presencial”.