El gobernador acordó acciones conjuntas con el intendente de Sauce de Luna

En el encuentro, que tuvo lugar en el despacho del gobernador, en la Casa de Gobierno, también participó el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard.



"La verdad que me voy muy conforme. Venimos a plantear algunas necesidades y como siempre el gobernador me ha recibo muy amable y vamos a trabajar para darle solución a los requerimientos que tenemos en Sauce de Luna", dijo el intendente Soreira.



Explicó que el principal pedido tiene que ver con la demanda de viviendas en su localidad y detalló que avanzarán a través del programa provincial, en el cual el municipio aporta los terrenos.



"Ya veníamos hablando con el presidente del IAPV sobre estas obras de viviendas, pero no teníamos los terrenos. Pero ahora agilizamos este trámite y el gobernador se comprometió en ayudarnos con el tema, que es una de las demandas principales que tiene Sauce de Luna", dijo Soreira.



Por otro lado, informó que también trabajaron en torno a otras cuestiones, como es el caso de un boulevard que se unirá con el camino para el tránsito pesado. "Eso es también muy importante para los vecinos de Sauce de Luna, y con todo esto me voy muy contento", remarcó el jefe comunal.



Detalló finalmente que ya venían trabajando con el ministro Marcelo Richard en este tema, a partir de un anteproyecto presentado oportunamente por el municipio.