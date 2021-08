Bordet resaltó el trabajo del Frente de Todos para reactivar la economía

Recorrer la provincia

Apoyo a la producción local



Lo hizo acompañado por los candidatos y las candidatas del Frente de Todos.“Siempre estuvimos al lado de quienes más sufrieron económicamente las consecuencias de la pandemia, y también al lado de nuestros productores, de nuestros industriales”, resaltó Bordet.El mandatario provincial visitó la Capital Nacional de la Avicultura. Junto los candidatos y las candidatas a diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos Enrique Cresto, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma y Brenda Ulman brindó detalles de la gestión sanitaria de la provincia durante la pandemia y de los esfuerzos para “sostener la actividad económica y comenzar la reactivación”. Lo acompañaron, además, la vicegobernadora Laura Stratta y el ministro de Producción, Juan José Bahillo.Tras recordar que “la última pandemia fue hace más de 100 años, en 1918, con la gripe española”, Bordet recordó que una vez declara la pandemia del nuevo Coronavirus “tuvimos que salir rápidamente a hacernos cargo de un sistema de salud que estaba deteriorado”.“Nos hicimos cargo de hospitales abandonados por el gobierno nacional anterior, como el caso de La Baxada, que faltaba un 10 por ciento para terminar. Encontramos respiradores que estaban embalados y sin utilizar, con la garantía vencida. Habilitar 22 camas de terapias intensivas y 120 camas de internación general, al igual que en otros hospitales”, remarcó.“Por supuesto, que cuando hay una situación de este tipo hay que tomar medidas rápidas para proteger la salud de la población. Hubiese sido una catástrofe si no hubiésemos tomado medidas urgentes que restrinjan la circulación de personas”, advirtió el mandatario. Además subrayó que “trabajamos sobre algo que era completamente desconocido, porque no había recetas”. Sin embargo, “cuando tuvimos la vacuna, rápidamente salimos a vacunar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible”, recordó.El mandatario provincial dejó de lado las críticas de quienes “todo este tiempo fueron espectadores”, y diferenció que “nosotros estuvimos trabajando, cuidando la salud de los entrerrianos”.“Hoy estamos saliendo de la pandemia, con mucho esfuerzo”, remarcó Bordet y puso de relieve que “codo a codo, con todos los sectores de la sociedad, estamos pudiendo retomar la vida la que queremos”. No obstante, llamó a “cuidarnos mucho manteniendo todas las medidas de cuidado que siguen vigentes”.Por otra parte, “además de atender la pandemia tuvimos que trabajar en varios frentes para sostener la actividad económica”. “Hubo sectores que la pasaron muy mal, como los prestadores de servicios y el turismo, que tuvieron limitaciones que eran necesarias por razones epidemiológicas”. “Esto ocurrió en todo el mundo”, aclaró.En esa línea, el mandatario y presidente del Partido Justicialista de la provincia destacó la magnitud de la crisis que vivimos”, y que a pesar de eso “hoy vemos que esos sectores se están recuperando”. Valoró la ocupación hotelera del último fin de semana largo en la provincia, y recordó que “estamos trabajando con medidas paliativas nacionales y provinciales”.“Siempre estuvimos al lado de quienes más sufrieron económicamente las consecuencias de la pandemia, y también al lado de nuestros productores, de nuestros industriales”, continuó Bordet.“Hoy venimos del parque industrial de Crespo, pero también estuve reunido con empresarios en Gualeguay, en Victoria, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y así podría citar varias ciudades más, porque nos interesa no solo dejar un mensaje sino también escuchar, escuchar y comprometernos a futuro”, concluyó el mandatario provincial.Por su parte, Cresto remarcó que “estamos acá para recorrer la provincia y poner el cuerpo, al igual que lo hacen nuestro gobernador y nuestra vicegobernadora”. “Es fundamental construir este triunfo entre todos para garantizar la transformación que está viviendo la Argentina”, afirmó.“Nuestro gobierno saca todos los días nuevos decretos, nuevas leyes para ampliar derechos y para incluir a millones de argentinos y argentinas que habían quedado excluidos y excluidas durante los 4 años de macrismo”, continuó el primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos.Destacó que “Entre Ríos sobrevivió durante los 4 años de macrismo gracias a los programas y políticas que mantuvo el gobernador Bordet”, que “tuvo que morigerar el impacto de las políticas nacionales para que le hicieran menos daños a los entrerrianos y entrerrianas”Asimismo, reveló que “si acepte este desafío de ser candidato a diputado nacional es porque fui Intendente de la ciudad de Concordia, y vi como mi ciudad se deteriora cuando hay políticas neoliberales a nivel nacional”. “Nosotros estamos para apoyar y para dar las herramientas necesarias para llegar a cada vecino”, concluyó Cresto.A su turno, la actual diputada nacional y candidata a la reelección, Carolina Gaillard coincidió en que “en estas elecciones lo que se encuentra en juego son dos modelos de país. Uno que ayuda al crecimiento y otro que beneficia a los poderosos; uno que cree en el Estado presente y la igualdad de oportunidades y otro que apuesta todo a la timba financiera y cierra los números con la gente afuera”.En ese marco, Gaillard señaló que “el apoyo a la producción local es fundamental para generar nuevos puestos de trabajo de calidad que le permitan a nuestros jóvenes quedarse en suelo entrerriano y desarrollarse en nuestra provincia”.“Es a través del diálogo conjunto que podemos trabajar encarando esta nueva etapa, donde a partir de la reactivación económica, vamos a lograr unidos la reconstrucción de argentina”, manifestó la candidata en segundo lugar.En tanto, Ledesma se refirió al gobierno nacional anterior y valoró “el esfuerzo que hicieron las y los compañeros que, ante un Estado nacional ausente como lo fue el de los cuatro años del macrismo, contando solo con la presencia del gobierno provincial en articulación con los municipios, no bajaron los brazos y con compromiso y militancia continuaron sosteniendo comedores, merenderos y organizaciones acompañando a vecinas y vecinos para alivianarles un poco la vida en esos tiempo complicados”“Con un proceso de vacunación que hoy en nuestra provincia lleva más de 1,3 millones de dosis aplicadas podemos decir que vamos consolidando el rumbo hacia el camino de la reconstrucción del país, con la mejora de las variables económicas que impactan de manera positiva en la calidad de vida de las y los argentinos”, expresó el candidato más joven de la lista.En esa línea, la candidata en cuarto lugar, Brenda Ulman, recordó que desde el Frente de Todos “seguimos recorriendo la provincia, revindicando la tarea militante de estar cerca, escuchando a los y las vecinas y acercando nuestras propuestas”.“Argentina atraviesa momentos decisivos y esta elección es la oportunidad para profundizar este proyecto político que incluye y da oportunidades para los gurises y gurisas de educación y empleo en su tierra. Porque estamos convencidos que la política se construye a través del diálogo, la participación y la escucha atenta a las demandas de nuestra gente”, manifestó Ulman.