Referentes provinciales del montielismo apoyaron a la lista Entre Ríos Cambia

Con @DarioSchneider5 estuvimos allí, caminando las calles y llevando un mensaje de esperanza. La lista #EntreRíosCambia, 502 B, de Juntos por Entre Ríos, que integramos junto a @8Salinasm , representa el cambio genuino. Gracias por el recibimiento y el apoyo ?? pic.twitter.com/XZ3enQ7mIv — Pedro Galimberti (@pjgalimberti) August 30, 2021

#Ahora, desde Corrientes, @ManesF nos reafirma su apoyo a la lista 502 B de #EntreRíosCambia. Dimos el paso y cumplimos con nuestra palabra. Gracias a cada uno de nuestros militantes por hacer esto posible ??? pic.twitter.com/YJyS8d5wpt — Pedro Galimberti (@pjgalimberti) August 30, 2021

?? El 12 de septiembre #EntreRíosCambia. ¿Vos ya sabés dónde votás? Consultá aquí ?? https://t.co/zPm6MRcooS pic.twitter.com/TBsgGChvge — Pedro Galimberti (@pjgalimberti) August 29, 2021

Días atrás fue el sector interno del radicalismo, Futuro Entrerriano el que confirmó su decisión de pidió acompañar a la lista 502-B que encabeza el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, a quien acompañan como principales referentes Darío Schneider y Mariana Salinas.Ahora, referentes provinciales del montielismo son los que abiertamente expresaron su apoyo a la Lista Entre Ríos Cambia.A través de una nota dada a conocer, con el respaldo de decenas de firmas en representación de diversas localidades entrerrianas, expresaron que “referentes políticos, dirigentes enrolados en el sector que en Entre Ríos tuvo como único líder político al ex gobernador Sergio Alberto Montiel, deseamos hacer pública la suma preocupación por la falta de valores republicanos del actual gobierno nacional y provincial dirigido por Cristina Fernández de Kirchner, por un lado; y que en esta elección PASO del 12 de septiembre consideramos que quienes mejor representan dentro de Juntos por Entre Ríos nuestros valores, convicciones y pensamientos son los pre candidatos a diputados nacionales Galimberti, Salinas y Schneider, de la lista 502B Entre Ríos Cambia”, expresaron.En la misiva enfatizaron que “Nuestro único objetivo es recuperar los valores de idoneidad, vocación de servicio, honestidad y capacidad de trabajo, respetando con empatía al ciudadano que piensa diferente y militando por la gente que trabaja, estudia, genera fuentes de trabajo, paga impuestos, produce bienes y servicios, comercia y exporta. Para una sociedad que requiere que todos puedan ejercer el derecho al empleo digno, cubriendo mínimamente sus necesidades básicas, con inserción educativa, salud, seguridad y con políticas de Estado con sentido común”.Por otro lado, plantearon ir “Por una Entre Ríos que merecen los entrerrianos”. La nota lleva las firmas, entre otros, de Alfredo Montiel Barbará (Paraná), Kika Lodolo de Moliner (Paraná), Adriana Hasenauer (Paraná), Negro Jaime (Gualeguay), María José Miranda (Villaguay), Gustavo López (Paraná), Carlos Cuscueta (Paraná), Tito Crosa (Villaguay), Pía Sauthier (Seguí), Jorge Alberto Holzmann (Gilbert), Sergio Vinacur (San Salvador), Esteban Puntín (Tabossi), Aníbal Mackinnon (Paraná), Estanislao Ariel Acevedo Miño (Chajarí), Luis Alberto Fleisher (Lucas González), Mario Haimovich (Paraná), Fabián Bragado (Paraná), Mario Gastiazoro (Paraná), Celia Piñón Ávila (Paraná), María Emilia Vilar (Paraná), Martha J. de Montiel (Paraná), Felisa Lovaglio Saravia (Paraná), Alcides Maggioni (Laurencena), María Lina Pérez (Paraná), Hernando Noya (Feliciano), Néstor Lódolo (Paraná), Margarita Ardoy (Paraná), Ernesto Dapid (Paraná), Luciano Nicolás Slootmans (Federación), Néstor García (Ibicuy), Rubén Díaz (La Paz), Daniel Espino (Gualeguaychú), Juan Carlos Abrego (Diamante), Abel Grinóvero (Paraná Campaña), Lisandro Ismael Scipione (San Benito), Lorena Cáceres (Gualeguaychú), Mirta Isabel González (Seguí), Mónica Chaparro (Crespo), María Libertad Cabrera (Seguí), Cristina Miranda (Villaguay), Guillermo Reggiardo (Victoria), Amalio Héctor Fontana (Paraná), Stella Maris Sovrano (Nogoyá), Lucía Teresa Susana Rondán (Gobernador Etchevehere), Viviana Hillairet (Colonia Avellaneda), Matías Sebastián Ghirimoldi (Viale), Raimundo Duré (Colonia Avellaneda), Silvia Alicia Zufiaurre (Paraná), Lourdes Balbina Moro Sauthier (Seguí), Oriana Itatí Moro Sauthier (Seguí), Pablo Alejandro Abalos (San José), Mirta Teresa Mazzuco (Paraná), Yanina Alfonsina Pagani (Colonia Avellaneda), Maximiliano Jesús Bocedi (Colonia Avellaneda), Dominga Inocencia Montero (Colonia Avellaneda), Gustavo Pittavino (Paraná), Graciela Tersich (Paraná), Constanza Cuscueta (Paraná), Belén Cuscueta (Paraná), Jorge Cañete (Paraná), Alicia Graciela Giménez (Paraná) y Gustavo Mario Pitavino (Paraná), entre otros.Envió un video en primera persona, para despejar dudas y dejar claro que acompaña a la lista 502B Entre Ríos Cambia de cara a las elecciones.Días atrás circuló una foto -de baja calidad- donde se lo veía al neurocientífico Facundo Manes junto a Atilio Benedetti y Martín Lousteau. Más allá de si la foto contó o no con su consentimiento y de si fue o no publicada con su anuencia expresa, el correr de los días fue clarificando las cosas.Lejos de entrar en polémicas, porque no es el momento para marcar diferencias sino para caminar hacia adelante, lo que sí definió Facundo Manes fue, a través de un video que dio a conocer recientemente, marcar su expreso apoyo a la lista 502 B que encabeza Pedro Galimberti y al que acompañan Mariana Salinas y Darío Schneider como principales referentes de la lista de precandidatos.El candidato a diputado nacional por la UCR en la Provincia de Buenos Aires, desde la provincia de Corrientes, donde acompañó este domingo al gobernador Gustavo Valdés, que obtuvo la reelección, indicó: “Quiero mandarle un gran abrazo a Pedro Galimberti y desearle lo mejor en lo que viene. También quiero felicitarlo por dar el paso”, dijo en un escueto mensaje, mirando a cámara.La relación de Manes con Galimberti y Schneider no es nueva. Por el contrario, tiene ya varios capítulos. Vale recordar que en junio Manes participó de una videoconferencia con Galimberti y Schneider en la que habló de la necesidad de buscar acuerdos y superar la grieta. Esa primera intervención fue organizada desde el espacio "Construir en Cambiemos”.Un mes más tarde, en julio, los precandidatos a diputados nacionales por Entre Ríos estuvieron en Escobar, Buenos Aires, acompañando actividades que encabezó el precandidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical en esa provincia. Los intendentes de Chajarí y Crespo compartieron con el neurocientífico y otros candidatos de distintos distritos de Buenos Aires una sesión fotográfica, además de dialogar sobre la actual situación política y económica de la provincia.En agosto, trascendió una foto de baja calidad y dudosa procedencia en la que se veía al neurocientífico y el senador nacional Martín Lousteau junto a Atilio Benedetti, que acompaña a Rogelio Frigerio. Sin mayores detalles del encuentro ni audios que aseveraran tal respaldo, desde la Lista 502 A plantearon que era esa la prueba del acompañamiento de Facundo Manes a Rogelio Frigerio.Sin embargo, en la cuenta regresiva hacia 12 de septiembre, las cosas quedaron finalmente claras. El propio Manes, frente a cámara, dejó el mensaje que sepulta toda duda y expone su real y ferviente deseo. “Quiero mandarle un gran abrazo a Pedro Galimberti y desearle lo mejor en lo que viene. También quiero felicitarlo por dar el paso”. Así, las dudas quedaron despejadas y el panorama muy claro.