Valdés fue reelecto como gobernador en Corrientes por una amplia ventaja

El gobernador radical Gustavo Valdés obtenía más del 75 % de los votos. De esta manera, la fórmula de ECO Corrientes integrada por Valdés y el actual senador nacional Pedro Braillard Poccard celebró el triunfo a las 22:00, antes de que el binomio de Ríos y el senador provincial del PJ Martín Barrionuevo se expresara sobre los primeros resultados de los comicios.Además de definir al próximo gobernador y vice, los correntinos eligieron cinco bancas de senadores y 15 de diputados provinciales, y en ambas categorías se impuso con el mismo porcentaje de votos que en la competencia por el Ejecutivo.La elecciones se llevaron a cabo en medio de un clima enrarecido por el ataque a balazos que sufrió el pasado jueves por la noche el diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias, durante el acto de cierre de campaña de esa fuerza política, lo que fue definido por la oposición peronista como un "atentado político".Por esa razón, la jornada electoral se llevó a cabo bajo un fuerte operativo de seguridad aunque se desarrolló con normalidad y sin incidentes, con una participación del 65% sobre el padrón de 864 mil personas habilitadas a sufragar.Luego de expresar su deseo de recuperación para el diputado Arias, Valdés destacó: "Nuestro espacio político va a tener dos tercios de los votos en ambas cámaras (de la Legislatura provincial) pero eso nos tiene que servir para seguir garantizando en Corrientes la República, la libertad y el respeto a la soberanía popular"."Esta no es una propuesta de personas. No soy yo el que está sacando el 75% de los votos, lo está sacando el camino que marcamos, el de la producción, el trabajo, la modernización y la inclusión", agregó el dirigente radical.Por otra parte, sostuvo que "la grieta no conduce absolutamente hacia ningún lado" y agregó: "El encuentro de los correntinos es el camino y eso es lo que dijo el pueblo de la provincia de Corrientes"."A quienes confiaron en el otro espacio político, sepan que nosotros tenemos los brazos abiertos y que pensamos que sus ideas también son buenas, podemos avanzar en la construcción", resaltó el mandatario.Por su parte, en declaraciones a NA, Braillard Poccard expresó: "Este triunfo implica una enorme responsabilidad, que un sector mayoritario de la sociedad haya dado esta muestra de confianza histórica nos obliga a hacer el máximo de nuestros esfuerzos".El frente ECO Corrientes ya se había adjudicado el triunfo horas antes de la difusión de los primeros datos oficiales, con la publicación en Twitter de una imagen de Valdés junto a la leyenda "Ganamos".