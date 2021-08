"Lo que hicimos en Crespo lo podemos llevar a la provincia", dijo Schneider

“Hablando mano a mano con los vecinos”

Precandidatos a diputados nacionales de la lista Entre Ríos Cambia - 502 ‘B’ estuvieron en Crespo el sábado 28 de agosto. Compartieron una jornada con la militancia, de cara a las elecciones PASO del 12 de septiembre.Darío Schneider agradeció -con palabras y aplauso- a su equipo de gobierno y a los militantes que lo acompañan “por el compromiso, esfuerzo y trabajo diario” para que Crespo sea su “gran carta de presentación” en cada lugar que recorre.También reflejó el crecimiento del grupo, “que pasó de ser un espacio interno -Construir- del radicalismo, para transformarse en un frente político provincial que ha llegado para generar un gran proyecto transformador, para darle a los entrerrianos una respuesta a sus problemas”.Contó que se construye una alternativa competitiva, “que además nos de alguna chance de ganar las elecciones del 2023” y mostró su ilusión: “lo que hicimos en Crespo, lo podemos llevar a la provincia”. En ese contexto argumentó: “en esta ciudad trabajamos por la producción, por el desarrollo, por la empleabilidad, por los microemprendedores, porque acá atendemos los caminos y trabajamos en salud”. Y relató que durante las recorridas “vemos a los entrerrianos trabajando y esforzándose, pero el gobierno no los acompaña. Es doloroso que seamos la tercera provincia más pobre del país”.Schneider destacó el “entusiasmo, trabajo y movilización de los militantes en cada rincón, para tener los locales partidarios abiertos, realizar reuniones, pintar pasacalles, repartir la boleta y fiscalizar las próximas elecciones”. Al tiempo que remarcó que la lista de Entre Ríos Cambia -502 ‘B’ es un “proyecto colectivo” y recordó una frase del ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín: “Sigan a las ideas, no sigan a los hombres”.En el sector de camping de la Asociación Deportiva y Cultural, también estuvieron las precandidatas a diputadas nacionales Flavia Pamberger y Mariela Gallinger; y el diputado provincial Julián Maneiro.Elina Ruda, presidenta del Comité Crespo de la Unión Cívica Radical, realizó las palabras de bienvenida, destacó la presencia “de la vieja guardia” en referencias a los afiliados mayores. Además, agradeció a todos por el trabajo militante que se viene haciendo y remarcó que “este es el momento de hacer todo lo que sabemos, hablar con los vecinos y contarles de este proyecto que queremos de provincia”.Pamberger dijo que se está “llevando un mensaje bien entrerriano, de que la política se puede hacer de muchas maneras, pero en nuestros pueblos estamos acostumbrados a hacerla cara a cara con los vecinos, comprometiéndonos y dándole el valor inmenso a la palabra”. También destacó como uno de los aspectos distintivos de la lista “la presencia de las mujeres en este grupo, porque tenemos muchísimo para aportar”.Gallinger, por su parte, subrayó que en esta lista “interactúan el campo y la ciudad y que se defiende la educación, la cultura del trabajo, la salud, y la infraestructura que necesita el sector productivo”.Maneiro contó de la buena aceptación en las distintas recorridas, donde “se habla mano a mano con los vecinos para conocer lo que pasa en cada pueblo. Estamos haciendo un gran trabajo, con mucho esfuerzo y dedicación, que tendrá su resultado y reconocimiento en las elecciones. Todos estamos en un proyecto común, donde entendemos que es necesario construir desde abajo una alternativa para el futuro de nuestra provincia”. Al nombrar a los integrantes de la lista, dijo “representa la totalidad de la diversidad de la riqueza e importancia de esta provincia”.