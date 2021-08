Avanza nuevo esquema de contratación entre empresarios y trabajadores de citrus

El Sindicato Obrero de la Fruta y la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino (CECNEA) firmaron una ampliación de convenios para avanzar en el desarrollo de un nuevo esquema de contratación que posibilitará una vinculación directa entre las empresas y los trabajadores.



Se trata de un logro definido como “histórico” por ambas partes, teniendo en cuenta que modifica un paradigma de predominio de intermediarios y agencias de servicio y fortalece la lucha contra el trabajo en negro.



Suscribieron este acuerdo Santiago Caprarulo junto a Enrique Yellin (CECNEA), las distintas asociaciones citrícolas agrupadas en la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), Alcides Camejo por el Sindicato de la Fruta, el Dr. Guillermo Zatalia Méndez, jefe de la Agencia Territorial Concordia para la Costa del Uruguay del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, acompañados por el titular del ENHOSA, Enrique Cresto, el intendente Alfredo Francolini y el jefe de Gabinete, Fernando Barboza.

Agrandar imagenAl respecto, el secretario general del Sindicato de la Fruta, Alcides Camejo, celebró esta firma de ampliación de convenio ya que ha sido una gestión muy importante llevada adelante por Enrique Cresto ante Nación y nos pusimos de acuerdo entre las partes para poder avanzar en eliminar el empleo no registrado y esto beneficia directamente a todo el sistema laboral, junto al anuncio del presidente respecto a salario y ayuda social es un escalón para mejorar la situación de trabajadoras y trabajadores del sector, dijo Camejo.



A su turno, Caprarulo explicó que esta ampliación de convenio es fruto de una negociación que lleva a un cambio de paradigma en la contratación de los trabajadores, “será directa y dinámica y vincula sin intermediarios a empresa con los trabajadores, permite incorporar a la nómina de trabajadores, con la posibilidad de generar un sentimiento no solo de trabajo sino de pertenencia, recíproca”, sostuvo.



Además, el empresario celebró el anuncio de días atrás del presidente Fernández, respecto a mantener el empleo en blanco con los beneficios sociales a trabajadores temporarios. “Es un reclamo de hace mucho tiempo, fue ejecutivo el gobierno en esta medida, es lo que necesitamos medidas concretas, para avanzar en esta economía regional que es el citrus”, añadió.



El titular del ENOHSA, Enrique Cresto, destacó el impacto positivo de las gestiones llevadas adelante, es la sinergia del trabajo en conjunto para poder llegar a esta ampliación de convenio. “A mí me tocó junto al gobernador Bordet gestionar avances como este ante las máximas autoridades nacionales y se llegó a una definición que es histórica para poder elevar la calidad de empleo en la región y eso es dignidad para miles de entrerrianos y entrerrianas que hoy desarrollan su actividad en la actividad citrícola y otras economías regionales”.