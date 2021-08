Intendente calificó como "inaceptable" la extensión del límite marítimo de Chile

Política Acusan a Chile de apropiarse de parte de la plataforma continental argentina

El intendente Ushuaia, Walter Vuoto, consideró "inaceptable" la medida del gobierno de Chile de extender los límites de su plataforma marítima e incumplir el criterio establecido entre ambos países en el Tratado de Paz y Amistad firmado en 1984, y pidió que este diferendo se resuelva "a través del diálogo".El jefe comunal de la capital de Tierra del Fuego recordó que "la plataforma continental argentina fue aprobada por la Ley Nacional 27.557, el año pasado, por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año, recogiendo la presentación efectuada ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) y aprobada sin cuestionamientos en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sin objeciones por parte de la República de Chile".En ese sentido, el intendente destacó que “desde Tierra del Fuego acompañamos la decisión de nuestra Cancillería para resolverlo de forma urgente y de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y al derecho internacional”.“Nuestra provincia ha sufrido a lo largo de su historia disputas de soberanía sobre su territorio que requieren de políticas de Estado sostenidas en el tiempo para que, a través del diálogo, puedan resolverse en defensa de los derechos de todos los argentinos y argentinas”, puntualizó.Cancillería señaló que la medida del Gobierno de Chile de proyectar su plataforma continental al este del meridiano 67º 16' 0 "claramente no coincide con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984", y recordó que los límites marítimos de Argentina fueron aprobados por unanimidad por el Congreso en función de una definición formulada por las Naciones Unidas.El Gobierno argentino tomó conocimiento de una medida del Gobierno de Chile publicada en el día de ayer y fechada el pasado 23 de agosto en el Diario Oficial de ese país, relativa a espacios marítimos. Esta medida pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado por ambos países en 1984", señaló un comunicado difundido hoy por el Palacio San Martín.En ese sentido, en el texto de Cancillería se recuerda que "el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año"."Dicha ley no hace sino recoger en una norma interna la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC)", se indicó desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.El documento de prensa indicó que "esa presentación se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad y fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile"."La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", aseguró el Gobierno nacional.En ese sentido se remarcó que "la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional".