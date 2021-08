El ex intendente de Tala Hugo Pitura respaldó a la lista de Galimberti

Los precandidatos a diputados nacionales por la lista Entre Ríos Cambia Pedro Galimberti, Darío Schneider y Mariana Salinas continuaron este viernes su campaña de cara a las PASO del próximo 12 de septiembre.



En el Departamento Tala pasaron por las ciudades de Rosario del Tala, Gobernador Mansilla y Maciá. Dentro de la agenda, hubo un momento para un nuevo encuentro con el ex intendente de la primera ciudad nombrada, Hugo Pitura, que brindó su apoyo explícito a la lista.



El ex presidente municipal manifestó que “Me siento honrado con la visita de los precandidatos de una lista interna dentro de Juntos por el Cambio a la que apoyamos desde nuestro lugar. Lo hacemos porque es saludable la aparición de gente nueva, con compromiso de trabajo y buenas gestiones para mostrar en sus lugares de origen”.



“Merecen el apoyo y acompañamiento y es lo que intentaremos lograr desde el lugar que nos toca, invitando a los vecinos a que se sumen a esta propuesta que es la que mejor nos representa”, agregó Pitura.



Mansilla y Maciá



En Gobernador Mansilla los precandidatos de Entre Ríos Cambia tuvieron un encuentro con los concejales locales Lautaro Turinetto, Liliana Cosso y Evangelina Solda, además de vecinos y militantes.



El recorrido de viernes los puso después en Maciá, por la tarde. Allí, Galimberti, Schneider y Salinas formalizaron visitas a emprendedores y comerciantes de la zona, además de tomar contacto con medios de comunicación y reunirse con militantes y dirigentes de la localidad.



“Advertimos que se viene un proceso político para los próximos diez años en Entre Ríos, que este es el primer paso que hay que dar. Tantas veces se nos critica a quienes hacemos política porque definimos las cosas entre cuatro paredes y ahora lo estamos poniendo en manos de los entrerrianos”, dijo Galimberti como balance, al cerrar la jornada.



Darío Schneider reconoció que “el objetivo es garantizar que volvamos a ganar en la provincia y eso nos permita llevar al menos tres diputados nacionales por nuestro Frente al Congreso de la Nación, pero no a cualquier costo, sino escuchando a los entrerrianos, cumpliendo nuestro compromiso y honrando nuestra palabra".



"Para cambiar la realidad es fundamental estar presentes y buscar lo que queremos, que es una provincia mejor. Salimos a buscar lo que merecemos, que es una mejor calidad de vida, con dignidad y trabajo para todos. Se viene una nueva provincia y un nuevo país, y estos pasos previos son claves", consideró Salinas.