Bordet acompañó a candidatos del Frente de Todos y dialogó con vecinos

, desarrollo humano, y fundamentalmente en épocas difíciles de pandemia poder afrontar todo lo que es la estructura sanitaria que ha dado respuestas, fruto de una gran inversión y por otro lado con una campaña de vacunación que estamos llevando adelante que es histórica”, puso relevancia el Gobernador a, esto nos hace acelerar el ritmo de vacunación para poder tener las inoculaciones que nos permitan garantizar la inmunidad de la población”.Asimismo, Bordet“Estamos muy contentos porque nuestra lista tiene una visión hacia el futuro, hacia lo que Entre Ríos necesita y dejar atrás viejas recetas que claramente han demostrado que fracasaron en el país, en nuestra provincia y que hoy pretenden volver renovadas. Creo que los entrerrianos definitivamente necesitamos dar un salto hacia adelante y seguir por esta senda que nos permita cuidar a la población, generar desarrollo económico y que nuestros jóvenes tengan un horizonte de futuro en nuestra provincia”, opinó el primer mandatario entrerriano.Nuestra lista y estos diputados y diputadas y los candidatos que nos están acompañando, tienen internalizadas estas demandas y necesidades de la provincia”.También consideró que “se necesita que estos diputados y diputados estén en el Congreso para que Argentina siga avanzando y ese avance tiene que sr con inclusión social”.Junto al mandatario se encontraban, indicó a: “E, que se ocupó de garantizar que no haya ningún entrerriano ni entrerriana que le falte un respirador ni una mascarilla de oxígeno, que el hospital de La Baxada esté en funcionamiento para atender a todos y también por una campaña de vacunación que nos trajo tranquilidad. Todos los esfuerzos ahora estarán puestos en la reactivación económica, porque para nosotros es fundamental que acompañar a cada entrerriano y entrerriana en el desarrollo desde la niñez, a los jóvenes, y también a nuestros adultos mayores. También es fundamental que nuestro gobierno provincial esté en sintonía con nuestro gobierno nacional. El 12 de septiembre votamos un modelo de país, si queremos un país con un Estado presente, que genere oportunidades para todos, o volver para atrás; fueron muy difíciles los cuatro años de Macri. Nosotros no queremos mirar para atrás, sino hacerlo hacia adelante”.De la misma manera,Y también trabajando en lo que a mí me compete, de fortalecer las políticas públicas a favor de los jóvenes”.Por su parte,, dijo aque están “lCreemos que hoy la campaña tiene que poner como eje, poner el oído, estar cerca de la gente, y encontrar en conjunto con todos los actores de la sociedad, soluciones para los problemas del presente y el futuro y lograr así un ida y vuelta”.