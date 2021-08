Frente de Todos apuesta al rol de comunas y juntas de gobierno en las elecciones

El compromiso de escuchar

Mayorías para realizar las ideas

Enrique Cresto, Tomás Ledesma y Lucas Larrarte dialogaron con las y los presidentes y presidentas de comunas y juntas de gobierno de toda la provincia en Villaguay. Estuvieron acompañados por el senador nacional y jefe de campaña, Edgardo Kueider, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, la intendenta, Claudia Monjo y el senador provincial, Adrián Fuertes.“Las juntas y comunas de la Entre Ríos profunda van a consolidar el triunfo del peronismo en estas elecciones. Estamos convencidos que los compañeros y compañeras que tienen responsabilidades de gobierno en estas localidades nos van a ayudar a defender este modelo de producción, trabajo y justicia social; porque conocen de primera mano la diferencia entre este presente de obras, proyectos y desarrollo y los cuatro años de postergación y exclusión que padecieron durante el macrismo”, afirmó Enrique Cresto durante su discurso.El candidato que encabeza la lista del Frente de Todos recordó que “cuando el presidente Alberto Fernández me convocó a hacerme cargo del ENOHSA, me puse de acuerdo con el gobernador Gustavo Bordet para desarrollar una agenda de trabajo que tuviera como prioridad la ejecución de obras en Entre Ríos. Sin dudas, falta mucho para lograr los objetivos que nos planteamos, pero también es muchísimo lo que avanzamos en este año y medio de gestión”, indicó.Por último, Cresto sostuvo que “hoy Entre Ríos tiene una inversión histórica en obras viales, de agua y saneamiento, de viviendas e infraestructura urbana. En cada rincón de la provincia hay entrerrianos y entrerrianas que pueden atestiguar la importancia de esta transformación. Esto es lo que defendemos en estas elecciones, este es el camino que queremos continuar, este es el modelo que representa y defiende el Frente de Todos”.Por su parte, Tomás Ledesma afirmó que “son tiempos en los que debemos tener un grado de humildad muy grande. Sabemos que las prioridades para la sociedad pasan hoy por otro lado, y nosotros tenemos el compromiso de poner el oído y construir las soluciones de la agenda para futuro más inmediato, de manera colectiva, desde la decisión compartida entre todos los actores sociales que integran nuestro pueblo”.El candidato más joven de la lista enfatizó que “nuestro compromiso es con las y los trabajadores, con los más golpeados por el macrismo primero, y por la pandemia después, con los más humildes. No vamos a legislar ni tomar decisiones que vayan en contra de la ampliación de derechos. Nosotros sabemos que la vida de la gente se transforma con recursos y soluciones concretas, con el trabajo articulado entre nación, provincia, municipios y comunas que hagan al Estado presente en cada uno de los niveles gubernamentales”.En ese sentido, sostuvo que “el trabajo del Ministerio del Interior, que por decisión de Wado de Pedro hemos venido haciendo en este último año y medio, acompañando a las comunas y juntas de gobierno entrerrianas, nos demuestra la importancia que tiene la generación de políticas públicas y programas que pongan en valor la autonomía y la decisión de los gobiernos locales, fortaleciendo así el proceso de gestión de quienes están más cerca y conocen de manera real la necesidades de sus propios territorios”.Al hacer uso de la palabra, el candidato en quinto lugar, e intendente de San Salvador, Lucas Larrarte destacó la importancia de “acercarnos a cada hogar, a cada tranquera en el caso de la zona rural para llevar la propuesta”.“Tenemos el deber de ganar, pero por quienes estamos acá, porque detrás de los nombres de las listas siempre subyacen ideas y para poder realizar esas ideas, para llegar a esas concreciones, es necesario contar con las mayorías en el Congreso”, señaló Larrarte.En esa línea, el intendente de San Salvador advirtió que “en el caso de la Cámara de Diputados de la Nación, el Frente de Todos no tiene el número suficiente para activar el mecanismo de funcionamiento de la Cámara y muchas veces eso es lo que posterga lo que necesitan nuestros vecinos y vecinas”.“Eso es lo que tenemos que subsanar, lo que tenemos que garantizar: una mayoría propia que nos permita llevar al Congreso aquellas leyes que representan transformaciones y soluciones para todos los entrerrianos y las entrerrianas y poder debatirlas, discutirlas, como merece cada ley y votarlas en un tiempo razonable para que esas soluciones o esas transformaciones no se demoren”, enfatizó Larrarte.A su turno, el senador nacional Edgardo Kueider indicó que “estamos saliendo de la pandemia con la vacunación, ahora viene la etapa de estar mejor. Los indicadores económicos son muy favorables, y esto es lo que tenemos que transmitirle a los entrerrianos, que vamos a salir adelante con el Frente de Todos, con Alberto, con Cristina, con Gustavo Bordet, con nuestros candidatos y candidatas, con los intendentes y con el compromiso de siempre de la militancia”.Rosario Romero, en ese orden, se refirió a la importancia del trabajo llevado adelante en este tiempo y expresó: “Hemos sostenido políticas desde la convicción de que cuando invertimos más recursos de la provincia tanto en pequeñas poblaciones rurales como en ciudades, establecemos lo que son nuestros principios en la Política: de desarrollo democrático, de crecimiento, de justicia social y de equidad, por los cuales el peronismo ha sido grande desde 1945 hasta ahora”.En ese marco valoró la decisión del Gobernador Bordet “primero en haber enviado la ley de Comunas, luego que la Legislatura haya discutido mano a mano con las Juntas de Gobierno en todo el territorio provincial los criterios de esa transformación, que significó la transferencia de recursos coparticipables de la provincia para 53 localidades y finalmente tener la vocación de que muchas más puedan tener esta condición en el futuro. Porque ya hemos visto que hoy los avances en obras que redundan en mejoras significativas”.Por último, sostuvo que “las elecciones que vienen son vitales para poder continuar estas políticas que no me cabe duda que estamos en condiciones de seguir haciendo y de hacerlas aún mejor”.Para finalizar, el senador provincial, Adrián Fuertes, expresó su " enorme agradecimiento a el peronismo, al Presidente, al compañero Bordet y todo su equipo”. “La inversión pública en la mayoría de los departamentos de la provincia es histórica", apuntó. Y agregó: "La ciudad de Villaguay no registra antecedente, más aún con pandemia y con la herencia recibida”.“Todos nuestros candidatos nos representan, nos expresan y van a hacer realidad nuestro sueño, y no es una promesa, ya lo están haciendo a lo largo y lo ancho de toda la provincia con nuestro presidente y nuestro gobernador", completó Fuertes.