El gobierno definió ataque contra Arias como un hecho de "violencia política"

Viajó para "atender la investigación"

"Ocurrió en un acto de campaña, cuando estaba hablando la candidata a viceintendenta. No hay hecho subjetivo, por eso es un hecho de violencia política. Venimos a traer tranquilidad y el respaldo del Presidente (Alberto Fernández). Un hecho como este no puede ocurrir en la Argentina del siglo XXI", señaló Frederic durante una conferencia de prensa que encabezó en Paso de los LIbres, Corrientes.Durante el encuentro con la prensa, Frederic estuvo acompañada por el Intendente Municipal de Paso de los Libres, Martín Ascúa; el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks; el Jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández; el Superintendente de Investigaciones Federales de la PFA, Mariano José Giuffra y el Secretario de Interior del Ministerio del Interior, José Lepere.La titular de la cartera de Seguridad adelantó que se reconstruirá "el hecho en el lugar en el que se desarrolló el acto", donde fue herido Arias de un disparo, y confirmó que dos brigadas de la Policía Federal se desplazarán a Paso de los Libres para colaborar con la investigación."Estamos a disposición de los funcionarios judiciales y las autoridades provinciales. Fuimos muy bien recibidos. Hay elementos que exigen un rápido avance", dijo la ministra respecto a los indicios que surgen de la investigación sobre el ataque con arma de fuego contra Arias.No obstante, la funcionaria aclaró que aún no se puede precisar que calibre tenía la bala y con qué arma se disparó hasta que se realicen las pericias correspondientes, que también determinarán la dirección desde donde accionó el tirador."Se asume que la bala es un calibre 22, pero está alojada en el cuerpo de Arias y por eso no lo podemos establecer con exactitud. Lo mismo que el arma y la dirección en la que se efectuó el disparo. Tenemos que esperar que se hagan las pericias", señaló la ministra.Al ser consultada sobre la posibilidad de una intervención federal a Corrientes, Frederic aseguró que "el Presidente no lo entiende así" , y remarcó que la intención de las autoridades "es dar una respuesta rápida para esclarecer el hecho y garantizar que esto no empañe el funcionamiento institucional de la provincia", que el domingo celebrará elecciones para elegir gobernador."Sepan los correntinos que estamos con ellos y que desde el Estado nacional vamos a trabajar para que estos hechos se esclarezcan y podamos llevar tranquilidad a la provincia", subrayó la funcionaria, quien confirmó que habrá "un refuerzo del operativo de seguridad" previsto para las elecciones.En declaraciones radiales formuladas antes de viajar a Corrientes, Frederic repudió la agresión sufrida por Arias, y ratificó el objetivo de su viaje a la provincia para "atender la investigación"."Es un hecho repudiable, vamos a estar en Paso de los Libres para atender la investigación", dijo Frederic a Radio Dos.Agregó que "desde el primer momento", su cartera presta "colaboración" y puso "custodia al intendente" de Paso de los Libres, Martín Ascúa, que "estuvo en el momento del ataque".Arias fue herido de un balazo en el abdomen anoche, durante el acto de cierre de campaña del Frente Corrientes de Todos en la localidad de Tapebicuá.El hecho ocurrió aproximadamente a las 20:30 de ayer, tras lo cual el diputado fue trasladado 55 kilómetros en un móvil policial -trascendió que no había ambulancia disponible- hasta el hospital San José de Paso de los Libres, donde fue intervenido quirúrgicamente.Tras la realización de esa intervención, Arias fue trasladado en un avión sanitario a la capital correntina, donde fue alojado en el Hospital Escuela "General San Martín".Ese centro asistencial emitió en horas de la tarde de hoy un parte en el cual detalló que el estado de salud de Arias es "estable" y su pronóstico "reservado".El informe, que llevaba la firma del director del centro asistencial, Salvador González Nadal, agrega que el legislador provincial del Frente Corrientes de Todos "se encuentra en Unidad de Terapia intensiva bajo tratamiento en las primeras horas del posoperatorio"."Su condición es estable, bajo estrecha vigilancia de sus heridas y de sus funciones vitales", señaló el parte oficial de esta clínica.Ayer, luego de conocido el hecho, Frederic ordenó brindar custodia permanente al legislador herido, al intendente de Paso de los Libres y al resto de los candidatos.Junto con Frederic y Lepere, viajó a Corrientes una comitiva compuesta por el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks; el jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández; y el superintendente de Investigaciones Federales de la PFA, Mariano José Giuffra.La cartera de Seguridad desplegó en Corrientes tres brigadas de la Policía Federal (dos llegaron desde Misiones y otra desde CABA) para colaborar con la investigación y aportó un cuerpo pericial de Gendarmería Nacional que trabajará sobre el terreno en el cual sucedieron los hechos.La Policía Federal también puso a disposición el sistema de identificación Luna, para la detección del responsable responsable, a través del análisis imágenes obtenidas en la investigación, indicaron desde el ministerio que encabeza Frederic.Además, las autoridades ofrecieron las instalaciones del Hospital Churruca, dependiente de la Policía Federal y especializado en la atención de heridos de bala, para asistir a la víctima.El presidente Alberto Fernández repudió el ataque y sostuvo que "la violencia política resulta inadmisible"."Miguel Arias, diputado del @FrenteDeTodos en la provincia de Corrientes, fue baleado en un acto de campaña. En un Estado de Derecho la violencia política resulta inadmisible", dijo el Presidente esta mañana en su cuenta de Twitter.El candidato a gobernador de Corrientes del Frente de Todos, Fabián Ríos, aseguró hoy que "llama la atención" que no haya sido encontrado quien ayer baleó al diputado Miguel Arias en un acto de cierre de campaña en la provincia."Llama la atención que no encontraron a quien lo baleó; es un pueblo muy chiquito donde ocurrió y no es explicable que inmediatamente no se detecte quién fue; no tiene mucha explicación", aseguró Ríos al hablar esta mañana por la radio online FutuRöck.Por su parte, la candidata a viceintendenta por el Frente de Todos (FdT) de la localidad de Tapebicuá, Corrientes, Gloria Pared, sostuvo que el disparo que sufrió Arias constituyó "un claro ataque político"."Estaba haciendo mi discurso del cierre de campaña cuando ocurrió, esa bala tranquilamente me podía pegar a mí y le pegó al compañero Arias", dijo la candidata esta mañana, en declaraciones a Télam Radio.En tanto, el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos expresó su más enérgico repudio al atentado contra Arias, y exigió "el rápido esclarecimiento de un hecho tan lamentable".El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, cerró anoche la campaña en su apuesta a ser reelecto con una presentación en la que participaron los 32 partidos de la alianza Encuentro por Corrientes+Vamos Corrientes, aunque el tramo final del acto se vio interrumpido por la noticia del ataque a Arias.